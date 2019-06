Raiuno | il palinsesto sovranista dei sogni | manca solo Massimo Giletti | i nomi della

liberoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ladiventae confezione ad hoc ilper autunno-inverno prossimi. Are all'appello però è. Il conduttore non ha ancora fatto sapere i suoi "spostamenti", ma varie indiscrezioni rivelano che resterà in casa La7. Intanto Viale Mazzini si aggiudica tre pe

inter2010treble : Ciao @RaiUno ho appena letto il vostro rivoltante palinsesto estivo-autunnale totalmente colonizzato dai fan del Ca… - PierluigiGuidi : @Linus2k C'è pure il gay omofobo Diaco su RaiUno tra un po'. Palinsesto imperdibile - luci560 : @nellina99 Gli ascolti di @RaiUno e @RaiDue soprattutto per i notiziari crollano...e se continuano così sai quanti… -