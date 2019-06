Rai | salta il voto in Commissione Vigilanza sul doppio incarico al presidente Macello

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Una discussione di 20 minuti non è bastata ai due gruppi di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, per raggiungere un accordo sulla risoluzione contro ilcomedi Rai e RaiCom a Marcello Foa così èto ilinprevisto per questa mattina. Ieri sera sembrava che i due partiti di maggioranza avessero trovato un’intesa invece la seduta convocata alle 8 di questa mattina è stata sospesa e i lavori sono stati rinviati alla settimana prossima. Secondo fonti parlamentari, la riunione è partita male con i 5 Stelle divisi a litigare fuori dell’aula e l’inizio dei lavori in ritardo. Se prima di entrare a palazzo San Macuto, il gruppo M5s aveva deciso di votare a favore dell’emendamento presentato presentato dal capogruppo della Lega Massimiliano Capitanio, una volta saliti in ascensore devono aver cambiato idea, raccontano i ...

