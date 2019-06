RAGE 2 Trucchi : Come attivarli - quali sono e cosa fanno : Se state giocando a RAGE 2, vi sarete sicuramente accorti della presenza dei Trucchi. quali sono? A cosa servono e Come attivarli? Scopriamolo insieme. Come attivare i Trucchi in RAGE 2 Per sbloccare i Trucchi in RAGE 2 dovrete parlare con lo stregone Mangoo, lo incontrerete durante le vostre esplorazioni in modo casuale. Una volta che interagite con il suddetto personaggio, potrete acquistare i seguenti Trucchi, i quali potranno essere ...