Raccontare la scienza nell’era delle fake news | a Siena un incontro con Piero Angela

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) In preparazione del Graduation Day, la cerimonia per i neolaureati dell’Università diche si svolgerà il 15 giugno, per la prima volta in piazza del Campo, l’ospite d’eccezione dell’eventoterrà unpubblico, venerdì 14 giugno al Teatro dei Rinnovati. Alle ore 17.30 la giornalista di Rai treRossella Panarese intervisteràsui temi della divulgazione scientifica, nell’dal titolo “lane parla con Rossella Panarese”, organizzato dal dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive. Lo stesso dipartimento dell’Ateneo ha proposto di conferire al giornalista la laurea honoris causa in Scienze della comunicazione, per i suoi meriti nell’ambito della divulgazione scientifica. Prima di diventare il più noto divulgatore scientifico italiano,ha lavorato in Rai come giornalista ...