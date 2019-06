Quote Copa America 2019 | chi vincerà per i bookmakers I favoriti

termometropolitico

(Di giovedì 13 giugno 2019): chiper i. ICome sono le? Chi sono le squadre favorite secondo i? Giunti ormai alla vigilia dell’inizio della manifestazione sportiva, prima ancora del primo fischio d’inizio, è giunto il momento di guardare cosa dicono le principali scommesse sul torneo sudno. Ecco chila Coppa(ma solo secondo i).: Brasile favorito Il Brasile ospita la, ma non è solo per questo che è dato come squadra favorita al traguardo finale. Pur orfani di Neymar, infortunato e costretto a saltare la competizione, la squadra allenata da Tite è quotata a 2,15 secondo una media stilata da Oddschecker. Peraltro l’ultimo titolo vinto dai verdeoro risale al 2007 (e fu proprio una Coppa), quindi, 12 anni dopo, potrebbe essere la volta ...

