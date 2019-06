Prostituzione ed immigrazione | i traffici della mafia nigeriana in Italia

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Mauro Indelicato  La tratta delle nigeriane invideoL'operazione "Maman" a PalermoLa Guardia di Finanza a Palermo smantella un'organizzazione legata alladedita allo sfruttamentoed al favoreggiamento dell'clandestina Ancora l’asse Nigeria – Libia –, ancora le confraternite, ancora Palermo come uno degli hub principalicriminalità organizzata africana. Emergono, oltre alle crudeltà dei riti voodoo eviolenza dei criminali arrestati, anche tante conferme dall’ultima operazioneGuardia di Finanza del capoluogo siciliano che smantella un’organizzazione dedita allo sfruttamentoed al favoreggiamento dell’clandestina. Sono quattro gli arrestati, con finanzieri coinvolti sia a Palermo che a Napoli, in provincia di Lecco ed a ...

