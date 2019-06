Profumi uomo | cinque nuove fragranze per che sanno d’estate

gqitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) L'estate pare essere ufficialmente arrivata e con essa la voglia di nuovi. In questo periodo dell'anno cresce la voglia di evadere, anche solo con la mente, in mete marittime dove poter assaporare un po' di aria fresca e dove indossare abiti dalla texture impalpabile. Il cambio di stagione non va fatto però solo nel guardaroba, va preso in considerazione anche l'idea di rinnovare anche il beauty case e, nello specifico, il reparto olfattivo. Della serie: sostituire i sentori caldi, avvolgenti e intensi tipicamente autunnali e invernali, con note fresche e acquatiche. I classici ingredienti must have della bella stagione sono per esempio gli agrumi, i fiori, i muschi, la frutta, la menta e le note salate del mare. A questi vanno aggiunti sentori inaspettati, come per esempio gli aghi di pino, estremamente balsamici, e la dissetante acqua di ...

