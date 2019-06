Primavera 1 | la finale Atalanta-Inter su Sportitalia

Video/ Inter Roma Primavera - 3-0 - : highlights e gol - nerazzurri in finale! : Video Inter Roma primavera, risultato finale 3-0,: highlights e gol della partita, semifinale dei play off scudetto del campionato giovanile.

Diretta/ Atalanta Torino Primavera - risultato 4-3 - streaming tv : orobici in finale! : Diretta Atalanta Torino Primavera: info streaming video e tv della partita, prima semifinale per i play off scudetto del campionato giovanile.

Pronostico Inter-Roma - semifinale Primavera 11-6-2019 : Pronostico Inter-Roma, poule scudetto primavera, giovedì 6 giugno 2019Pronostico//Playoff//primavera – Inter e Roma, che spettacolo! La seconda semifinale del campionato primavera ci regala la sfida tra seconda e terza classificata della regular season, che tra l’altro hanno finito distanziate appena di un punto solo. A Roma, era inizio novembre, i giallorossi si sono imposti per 4-2, mentre ad inizio marzo è stata l’Inter a sorridere ...

Primavera 1 - la semifinale Inter-Roma in diretta su Sportitalia : Il campionato Primavera si avvicina alle battute finali e a breve proclamerà la squadra vincitrice del titolo. Alla prima semifinale, in programma questa sera, che vedrà tra le protagoniste Torino e Atalanta (clicca qui per sapere dove seguirla in Tv), seguirà la seconda sfida che si disputerà domani e che vedrà per protagoniste Inter e […] L'articolo Primavera 1, la semifinale Inter-Roma in diretta su Sportitalia è stato realizzato da ...

Diretta/ Empoli Genoa Primavera - risultato finale 3-1 - : toscani ok - Grifo retrocesso : Diretta Empoli Genoa Primavera streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca come ritorno dei playout per il campionato Primavera 1.

Diretta/ Juventus Napoli Primavera - risultato finale 4-0 - video tv : chiude Markovic! : Diretta Juventus Napoli Primavera: streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentesima giornata del campionato Primavera 1.

DIRETTA/ Palermo Empoli Primavera - risultato finale 0-0 - video e tv : nessun vincitore : DIRETTA Palermo Empoli Primavera streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca per la 29e penultima giornata nel campionato 1.

Diretta/ Fiorentina Palermo Primavera - risultato finale 2-2 - : pari utile ai rosanero : Diretta Fiorentina Palermo Primavera: streaming video e tv, risultato live del match della ventottesima giornata del campionato Primavera 1.

Diretta/ Cagliari Napoli Primavera - risultato finale 1-1 - : un punto a testa : Diretta Cagliari Napoli primavera: streaming video e tv, risultato live del match della ventottesima giornata del campionato primavera 1.

Diretta/ Empoli Roma Primavera - risultato finale 2-2 - : Belardinelli trova il pari! : Diretta Empoli Roma Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live per la partita della 26giornata di Primavera 1.

Diretta/ Torino Napoli Primavera - risultato finale 5-2 - : manita granata! : Diretta Torino Napoli Primavera: streaming video e tv, quote e risultate live del match della ventiquattresima giornata del campionato Primavera 1.

Diretta/ Napoli Inter Primavera - risultato finale 0-2 - : pesante KO azzurro! : Diretta Napoli Inter Primavera streaming video e tv: pesante KO per dli azzurri di Baronio nella 25giornata del primo campionato giovanile.