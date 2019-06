Presidente commissione europea | Merkel candidata ideale della Francia

Rai - non c’è accordo Lega-M5s : salta il voto in Commissione Vigilanza sul doppio incarico al Presidente Macello Foa : Una discussione di 20 minuti non è bastata ai due gruppi di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, per raggiungere un accordo sulla risoluzione contro il doppio incarico come presidente di Rai e RaiCom a Marcello Foa così è saltato il voto in Commissione Vigilanza previsto per questa mattina. Ieri sera sembrava che i due partiti di maggioranza avessero trovato un’intesa invece la seduta convocata alle 8 di questa mattina è stata sospesa e ...

Macron : "Merkel nuova Presidente commissione Ue"/ Francia boccia leader Ppe Weber : Macron 'candida' Angela Merkel nuovo Presidente della Commissione Ue: 'la voterei', leader Francia boccia il n.1 Ppe Manfred Weber. Gli scenari

Macron : voterei Merkel Presidente della Commissione : Il presidente francese sarebbe pronto a sostenere una candidatura di Angela Merkel a presidente della Commissione europea. L’endorsement è arrivato in un’intervista alla televisione di Stato svizzera Rts, rispondendo a una domanda diretta sull’ipotesi della cancelliera alla guida dell’esecutivo comunitario...

Tweet razzisti - rimosso il Presidente di commissione alla maturità a Pavia : rimosso dall'incarico Carlo Gallarati, ingegnere di Broni, per 35 anni insegnante di Costruzioni all'istituto Volta di Pavia...

Unione europea - braccio di ferro Merkel-Macron su Presidente della Commissione. E spuntano Barnier e la Vestager : La spartizione del bottino di guerra dopo la sfida europea con i partiti sovranisti è iniziato. E come previsto, dato che il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista avranno bisogno dell’appoggio dei Liberali per ottenere la maggioranza sia in Parlamento che in Consiglio, il primo punto di scontro è la nomina del prossimo presidente della Commissione europea. Una battaglia, quella sulle nomine delle alte cariche a Bruxelles ...

Presidente commissione Europea 2019 : chi sono i papabili e iter : Presidente Commissione Europea 2019: chi sono i papabili e iter Le elezioni europee 2019 sono giunte al termine, adesso tocca alla formazione del Parlamento europeo, al gioco delle coalizioni, alla ricerca di una maggioranza assoluta, per la quale i raggruppamenti sono condizione fondamentale di sussistenza. I risultati delle europee parlano chiaro: il quadro generale – quindi livello locale/nazionale a parte – non vede un’avanzata dei ...

ELEZIONI EUROPEE 2019/ Presidente commissione Ue : Weber o Barnier se vince il PPE? : ELEZIONI EUROPEE 2019, chi sarà il nuovo Presidente della Commissione Europea e perché Salvini non ha ancora un candidato. Il sistema dello 'Spitzenkadidat'

La commissione elettorale spagnola ha escluso l’ex Presidente catalano Carles Puigdemont dalle prossime elezioni europee : La commissione elettorale spagnola ha escluso l’ex presidente catalano Carles Puigdemont dalle prossime elezioni europee, alle quali si era candidato con la lista Junts per Catalunya – Lliures per Europa. Assieme a Puigdemont, sono stati esclusi anche l’ex ministro per la

Il Presidente della Commissione Giudiziaria della Camera degli Stati Uniti ha chiesto una versione senza censure del “rapporto Mueller” : Il Democratico Jerry Nadler, presidente della Commissione Giudiziaria della Camera degli Stati Uniti, ha chiesto di ottenere una versione senza censure del “rapporto Mueller”, cioè il documento conclusivo dell’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sulle interferenze della Russia nella campagna