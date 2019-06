Porto | Casillas dice addio al calcio? No | il portiere smentisce così! -FOTO

Gigi Buffon al Porto come sostituto di Iker Casillas : Si apre una strada Portoghese per Gigi Buffon anche se al momento “non c’è nulla di concreto” precisa Silvano Martina, procuratore

Buffon al Porto : l’ex Juve e PSG sostituirà Casillas : Buffon Porto- Gigi Buffon potrebbe vestire la maglia del Porto in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, l’ormai ex portiere del PSG sarebbe pronto ad accettare le lusinghe del Porto. Il club Portoghese avrebbe individuato nell’ex Juve il giusto rinforzo in vista della prossima stagione. Buffon sostituirà Casillas […] L'articolo Buffon al ...

Porto - Casillas allontana il ritiro nonostante l’infarto : “un giorno dovrò dire basta - ma non è il momento” : Il portiere spagnolo ha allontanato il ritiro dal calcio giocato, rivelando come l’ultimo controllo sia stato positivo “Ci sarà un giorno in cui mi dovrò ritirare, lasciatemi annunciare questa notizia quando arriverà il momento. Calma per ora“. Il portiere spagnolo Iker Casillas interviene così sui social, rispondendo alle voci di un suo ritiro dopo l’infarto di cui è stato vittima due settimane fa. “Ieri ho ...

Infarto Casillas - i compagni del Porto in ospedale : le parole dell’allenatore Conçeiçao : I compagni di Iker Casillas si sono presentati in ospedale per fare visita allo spagnolo, colpito da Infarto mercoledì I giocatori del Porto faranno oggi visita al compagno di squadra, il portiere spagnolo Iker Casillas, colpito da Infarto lo scorso mercoledì. LaPresse/Gennaro Masi E’ quanto ha annunciato il tecnico del club Portoghese, Sergio Conceicao: “siamo rimasti colpiti dalla notizia ma fortunatamente Iker ora sta bene. ...

Infarto Casillas - parla il medico del Porto : “Iker potrebbe aver concluso la propria carriera” : Il medico del Porto ha analizzato le condizioni di Casillas, sottolineando come sia prematuro parlare di un suo ritorno in campo Iker Casillas pare essersi messo definitivamente alle spalle l’Infarto che ieri ha sconvolto la sua giornata, obbligandolo ad un’operazione d’urgenza perfettamente riuscita. LaPresse/Gennaro Masi Il portiere spagnolo ha accusato il malore durante l’allenamento mattutino, venendo ...

Infarto per Iker Casillas - il portiere del Porto - ex Real - operato d'urgenza : E poi: 'Il Real Madrid e tutto il madridismo non vedono l'ora di vedere il nostro leggendario capitano recuperare il prima possibile e gli mandano tutto l'incoraggiamento del mondo'. Tanti i messaggi ...

Porto - Iker Casillas ha avuto un infarto : operato d’urgenza. “Ora è fuori pericolo” : Paura per Iker Casillas. Il portiere del Porto ha avutoun infarto durante l’allenamento con la squadra. Lo riferiscono i media lusitani. Casillas si è sentito male ed è stato prontamente ricoverato in ospedale ad OPorto, dove è stato sottoposto ad un intervento d’urgenza. Ora è fuori pericolo. I media sostengono si sia trattato di un infarto al miocardio. La squadra Portoghese ha diffuso un comunicato per spiegare che il “sta bene, le sue ...

Infarto Casillas - il comunicato del Porto : “ecco quanto accaduto durante l’allenamento” : Infarto Casillas, il portiere del Porto è stato ricoverato a seguito dell’allenamento odierno della squadra Portoghese “Mercoledì il portiere Iker Casillas ha avuto un Infarto durante l’allenamento mattutino. Iker ha avuto un Infarto miocardico acuto durante la sessione di allenamento del mercoledì mattina presso il Centro di allenamento di PortoGaia a Olival. La sessione di lavoro è stata prontamente interrotta per ...

Casillas - il comunicato del Porto sulle condizioni del portiere : Ora c’è la conferma ufficiale: Iker Casillas ha sofferto di un infarto al miocardio, definito “acuto” ed è stato ricoverato in ospedale ad OPorto. Il suo club, il Porto, in un comunicato sul sito precisa che il malore è avvenuto durante l’allenamento di questa mattina che è stato subito interrotto per prestare soccorso al 37enne portiere. Casillas è ricoverato all’Ospedale CUF di OPorto, “sta bene, è ...

Porto - infarto in allenamento Casillas ricoverato d urgenza - è fuori pericolo : OPorto - Paura e apprensione per Iker Casillas. Il 37enne portiere del Porto, campione del mondo con la Spagna nel 2010, 167 presenze con la maglia della nazionale iberica,, si è sentito male nel corso dell'allenamento della mattina. Secondo la stampa lusitana Casillas avrebbe riportato un ...

Porto - infarto per Casillas durante un allenamento : Casillas, ex Real e capitano della Spagna campione del mondo nel 2010, è stato operato immediatamente e sarebbe cosciente e fuori pericolo. Il 37enne Casillas è al Porto dal 2015 e ha appena ...

Calcio : infarto per Iker Casillas in allenamento. Ricoverato il portiere del Porto - sarebbe fuori pericolo : Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote il mondo del Calcio. Arriva dal Portogallo una notizia incredibile: l’estremo difensore spagnolo Iker Casillas, campione del mondo nel 2010 e d’Europa nel 2008 e nel 2012 con le Furie Rosse e tra i migliori portieri di tutti i tempi legando il proprio nome al Real Madrid con cui ha vinto cinque campionati spagnoli, due Coppe del Re, quattro Supercoppe spagnole, tre UEFA Champions League, ...

Porto - Casillas choc! Infarto durante l’allenamento : le condizioni : Casillas colto da Infarto Notizia choc, Iker Casillas durante l’allenamento col Porto è stato colpito da Infarto del miocardio. Subito è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale CUF Porto. Le condizioni del portiere spagnolo non sono preoccupati, è fuori pericolo. I media Portoghesi hanno già annunciato la conclusione della stagione per il portiere. Lo riporta Tuttomercatoweb Leggi anche Dalla Spagna confermano: ...

Calcio : infarto per Iker Casillas in allenamento. Ricoverato il portiere del Porto sarebbe fuori pericolo : Un vero e proprio fulmine a ciel sereno scuote il mondo del Calcio. Arriva dal Portogallo una notizia incredibile: l’estremo difensore spagnolo Iker Casillas, campione del mondo nel 2010 e d’Europa nel 2008 e nel 2012 con le Furie Rosse e tra i migliori portieri di tutti i tempi legando il proprio nome al Real Madrid con cui ha vinto cinque campionati spagnoli, due Coppe del Re, quattro Supercoppe spagnole, tre UEFA Champions League, ...