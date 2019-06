Polizia uccide afroamericano a Memphis | esplode la rabbia Guerriglia urbana Video |Foto

Polizia uccide un afroamericano a Memphis - scontri in città : Brandon Webber, 20enne afroamericano sul quale pesavano diversi mandati di cattura, sarebbe stato ucciso a Frayser, zona nord di Memphis, mentre provava a scappare dalla Polizia che ha esploso contro il giovane 20 colpi di arma da fuoco. La notizia ha scatenato le proteste degli abitanti del luogo. La manifestazione per la morte del ragazzo era partita in maniera pacifica, trasformandosi poi in guerriglia urbana e il bilancio degli scontri ...

Virginia Beach - strage negli uffici comunali : dipendente spara - 12 morti - poi la Polizia lo uccide : Ha aperto il fuoco in modo indiscriminato: ha colpito a morte 12 persone prima di venire ucciso dalla polizia. Orrore a Virginia Beach, in Virginia (Usa), venerdì poco dopo le 16 locali, le 22 in Italia. Undici persone sono morte sul colpo mentre una delle vittime è deceduta mentre veniva trasportat

Ispettore di Polizia uccide la moglie mentre dorme e si spara a Ragusa : lei voleva lasciarlo : Ai post gioiosi ed inneggianti all'allegria pubblicati su Facebook dalla nei giorni scorsi aveva risposto con un 'like' a forma di ed una frase che era una dichiarazione d'amore, quasi un accorato ...

Uccide il padre e chiama la Polizia : ANSA, - VIAREGGIO, LUCCA,, 29 APR - Sferra un pugno al padre 79enne, poi lo soffoca con un cuscino. Così il figlio, 46 anni, avrebbe confessato agli agenti arrivati sul posto di aver ucciso il ...

Uccide il padre e chiama la Polizia : VIAREGGIO, LUCCA,, 29 APR - Sferra un pugno al padre 79enne, poi lo soffoca con un cuscino. Così il figlio, 46 anni, avrebbe confessato agli agenti arrivati sul posto di aver ucciso il genitore in una ...

Venezia - uccide la moglie con un coltellata al cuore : “Non entrate a casa e chiamate la Polizia” : Un anziano ha ucciso la moglie con una coltellata al petto nella loro casa nel sestiere Castello, a Venezia. La vittima aveva 82 anni, lui 85. Fermato, si trova ora in ospedale, dove è stato portato in stato confusionale, ed è piantonato dalle forze dell'ordine. A scoprire il delitto la loro badante. Fuori la porta d'ingresso un cartello: "Non entrare e chiamare la Polizia".Continua a leggere