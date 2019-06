Pitti Uomo 96 : Givenchy - Marco De Vincenzo e la parata di volti noti negli stand : ParigiNew YorkMilanoMilanoNew YorkMilanoAmsterdamNew YorkNew YorkMilanoLondraLondraLondraNew YorkNew YorkMa cominciamo dalla fine. Perché l’evento clou del mercoledì appena vissuto in quel di Firenze, ma forse di tutta questa 96esima e ricchissima edizione di Pitti Immagine Uomo, è certamente stato quello firmato Givenchy, che ha chiuso la giornata, all’ora del tramonto fiesolano, negli incantevoli giardini all’italiana di ...

Al via il Pitti Uomo 96 : Questa volta, a Firenze, si fanno le cose in grande. Ancora più in grande del solito. È un’edizione ambiziosa , la numero 96 di Pitti Immagine Uomo, che ha aperto i battenti nell’ormai consueta location della Fortezza da Basso, e che si prefigge il non facile compito di tessere trama e ordito di quella che sarà la moda maschile della prossima Primavera. Un’edizione ambiziosa, e conseguentemente grandiosa in modo proporzionale. ...

Pitti Uomo 96 - le tendenze della prossima primavera estate : E come ogni giugno che si rispetti, torna in scena la grande kermesse estiva della moda Uomo a Firenze. Da martedì 11 a venerdì 14, Pitti Immagine Uomo – alla sua 96ma edizione, apre l’imponente Fortezza da Basso a nuovi e vecchi brand. In anteprima le collezioni della prossima stagione estiva: i capispalla sono sempre più leggeri e tecnici, dalle lavorazioni sofisticate e dai tessuti di nuova generazione; il capo ...

Pitti Uomo 96 - il calendario di tutti gli eventi di giugno 2019 : Pitti Uomo, l2019;appuntamento più atteso per chi opera nel settore moda, ma anche per tanti appassionati di abbigliamento e accessori maschili, apre i battenti. Il tema di questa edizione di Pitti Uomo (11-14 giugno) che animerà la Fortezza da Basso e l2019;intera città Firenze è ‘Special click2019;. Ecco il calendario, giorno per giorno, di tutti gli eventi. LUNEDì 10 giugno 2019 Ore 21.00 - Gala ...

Pitti Uomo – Stefano De Martino testimonial e special guest di Gazzarrini a Firenze : Stefano De Martino testimonial di Gazzarrini e special guest a Firenze Gazzarrini, premium brand di moda Uomo Made in Italy, torna in Fortezza da Basso per presentare la sua nuova collezione estiva. Una collezione nata nel solco della tradizione sartoriale italiana e che evolve secondo i trend della moda internazionale. Heritage e design profondamente italiani, stile e linguaggio che travalicano i confini del nostro Paese. Gazzarrini ...

Moaconcept Foundation presenta Body Diversity a Pitti Uomo : il primo contest internazionale per giovani graphic designer [GALLERY] : Moacocenpt Foundation presenta a Pitti Uomo Body Diversity il primo contest internazionale dedicato ai giovani graphic designer con il Patrocinio del Comune di Firenze Moaconcept Foundation è un’organizzazione non lucrativa e di utilità sociale, fondata dall’imprenditore Matteo Tugliani, proprietario dei fashion brand di sneaker Master of Arts e Playground. La fondazione nasce nel 2018 e persegue finalità di utilità sociale, in ambito di ...