Petroliere in fiamme nel Golfo dell’Oman L’ipotesi di un attacco con siluri|Foto

Nuovi "attacchi" nel Golfo dell’Oman : in fiamme due Petroliere : Due petroliere presenti nel Golfo dell’Oman hanno lanciato richieste di soccorso per “un attacco” subito questa mattina. Lo riferisce il sito di informazione online specializzato Tradewinds, spiegando che è in corso un incendio. L’episodio arriva a poche settimane di distanza da un fatto analogo, quando quattro navi, incluse due petroliere saudite, erano state sabotate in quello che Washington ha subito indicato ...