Pesaro | “donna fantasma” muore in casa | da 47 anni nessuno sapeva più della sua

(Di giovedì 13 giugno 2019) Da 47aveva più notizie di lei. Aveva tagliato tutti i contatti con l’esterno ed era seppellita viva dentro quellainsieme alla madre e alla sorella. L’hanno trovata senza vita dopo un malore, deperita. Pesava trenta chili. Quella avvenuta a Serravalle di Carda, frazione del comune di Apecchio in provincia die Urbino è una storia di isolamento sociale, aggravato da problemi psichici. Una storia che ha un nome e un cognome. Lei è Luciana Simoncelli, 59, che da quando ne aveva 12 ha deciso di interrompere la vita al di fuori delle mura di. È morta sabato: si è sentita male alla sera, racconta il CorriereSera, e la madre ha deciso di chiamare la guardia medica. Ma i soccorsi sono arrivati troppo tardi, lei era già morta. Una donna fantasma, che trascorreva le sue giornate inall’esterno di quelle mura sa come ...

