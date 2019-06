Pep Guardiola alla Juventus | la frase raggelante | Se il Manchester City non mi

VIDEO-Il Mundo Deportivo : “La Juve ha cercato Guardiola - Pep andrà li’ tra due anni” : Ieri sera è andato in diretta un confronto tra Cristina Cubero del Mondo Deportivo, che ha intervistato Guardiola, e Momblano, il giornalista che invece porta avanti la tesi di Guardiola alla Juve La giornalista spagnola ha riportato le sue informazioni di prima mano su Pep «Ho raccontato che lui per due anni continuerà al City. È vero che ha avuto un contatto con la Juve, ma ha rifiutato perché vuole rimanere al City. La Juve è la ...

GUARDIOLA ALLENATORE JUVENTUS/ La sentenza UEFA potrebbe avvicinare Pep ai bianconeri : GUARDIOLA sarà il prossimo ALLENATORE della JUVENTUS? Tutto ruota attorno alla sentenza UEFA per il City, ma ci sono info discordanti

Manchester City - la stampa inglese è convinta : Pep Guardiola pensa ad un anno sabbatico : Nel caso in cui l’allenatore catalano dovesse vincere la Champions nella prossima stagione, potrebbe staccare la spina per un anno Quello che sta per iniziare potrebbe essere l’ultimo anno di Pep Guardiola al Manchester City, almeno secondo quanto riferito dalla stampa inglese. Daniel LEAL-OLIVAS / AFP L’allenatore catalano infatti, nel caso in cui dovesse vincere la Champions League con i citizens, potrebbe prendersi un ...

Guardiola allenatore Juventus?/ Dall'Inghilterra : Pep vorrebbe lasciare il City : Guardiola sarà il prossimo allenatore della Juventus? Intanto nell'ultimo mese il titolo bianconero è volato in Borsa, con un +28%

Guardiola Juventus - pesante indiscrezione : “Pep alla Juve? Si - ci siamo” : Guardiola Juventus – Mentre tutti i principali giornali parlano di Sarri come prossimo tecnico bianconero, alcuni giornalisti stanno cominciando a far dietrofront e il nome di Guardiola diventa sempre più presente. Dopo Momblano, Paganini e Alessandra Bacchetta (che su Twitter ha rivelato indiscrezioni pesanti su Pep) anche Mattioli proprio su Twitter ha detto che Pep […] More

Guardiola allenatore Juventus?/ Pep giura amore al Manchester City : 'Uno di voi' : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? Dopo le dichiarazioni di ieri del tecnico catalano, il sogno sembra davvero sfumato

Guardiola allenatore Juventus?/ Dubbi dei tifosi sulle parole di Pep... : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? Il tecnico catalano esce allo scoperto: "Non c'è posto migliore che allenare in Premier"

Guardiola Juventus - “As” e Momblano si sbilanciano : Pep vicino alla Juve : Guardiola Juventus – E’ passato quasi un mese dall’esonero di Max Allegri e i bianconeri non hanno ancora ufficializzato il nome del suo sostituto. Da qualche settimana Maurizio Sarri viene dato come il favorito alla panchina bianconera, pur rimanendo vivissima la ‘suggestione’ Guardiola. Per diversi addetti ai lavori il catalano non è affatto una suggestione, bensì il […] More

GUARDIOLA NUOVO ALLENATORE JUVENTUS?/ Ecco perché tutte le strade portano a Pep : Pep GUARDIOLA sarà il NUOVO ALLENATORE della JUVENTUS? tutte le strade sembrerebbero portare al tecnico del Manchester City

Juventus - Sarri o Guardiola? Parla Pep - crollano le quote : c’è il nuovo colpo di scena! : GUARDIOLA Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta ad annunciare il nuovo allenatore. nuovo tecnico che, salvo clamorosi colpi di scena, risponderà al nome di Maurizio Sarri. L’ex tecnico del Napoli sarebbe ormai pronto a liberarsi dal Chelsea: ballano solamente circa 6-7 milioni di indennizzo, cifra che la Juventus […] More

Manchester City - Guardiola si sofferma sul proprio futuro : le parole di Pep gelano la Juventus : Presente in tribuna per il match di basket tra Baxi Manresa e Real Madrid, Guardiola è tornato a parlare del suo futuro Il futuro di Pep Gurdiola è legato al Manchester City, almeno stando a quanto riferito dallo stesso allenatore catalano nell’intervallo del match dei playoff di basket spagnoli tra Baxi Manresa e Real Madrid. AFP/LaPresse Interrogato sulla vittoria della Champions da parte del Liverpool, il manager dei citizens ha ...

La telefonata tra Klopp e Guardiola lascia pensare che Pep possa restare al City : Dopo la vittoria della Champions, che sfata il mito di Klopp come perdente d’eccezione, il manager dei Reds in conferenza stampa ha rivelato di avere sentito telefonicamente Pep Guardiola, suo rivale al Manchester City “Un attimo fa ho avuto modo di parlare con Pep Guardiola al telefono, ci siamo promessi che anche l’anno prossimo ci prenderemo a calci nel sedere e proveremo a vincere ancora tutti i trofei ...

Juve Pep Guardiola : catalano a Torino la prossima settimana : E’ Pep Guardiola il nuovo allenatore della Juve? A Torino il colpo ormai è dato per certo. Il diretto interessato

Guardiola Juventus - Barzaghi (Sportmediaset) : “Lunedì Pep alla Juve” : Guardiola Juventus – Continua la telenovela sul successore di Allegri alla Juventus. Dopo i mille nomi fatti, due su tutti spiccano in questi giorni: Maurizio Sarri e Pep Guardiola. Il tecnico ex Napoli nelle ultime settimane sembrava in pole, ma nelle ultime ore l’ipotesi Guardiola sta prendendo piede. L’ultima novità arriva dal Sole24Ore, che riporta […] More