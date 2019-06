Partecipare al Jova Beach Party come volontari si può | tutti i dettagli dell’iniziativa

optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Si puòal? Certo che sì. Arriva la novità di WWF in merito al tour in partenza dal 6 luglio a Lignano Sabbiadoro, che porterànotti e la grande macchina della tournée in alcune delle maggiori spiagge italiane. WWF apre quindi la possibilità dial tour ricoprendo il ruolo di. Per, occorre compilare il form dedicato e attendere la conferma da parte dell'organizzazione, che darà precedenza a coloro che hanno espresso preferenza per le date di luglio.coloro che saranno selezionati avranno diritto aal concerto gratuitamente, stando al fianco di WWF dalle 12 alle 20,30 per garantire la pulizia e la salvaguardia della spiaggia che dovrà risultare immacolata. Le indicazioni suaccedere alla selezione sono presenti su questa pagina, mentre il form da compilare è disponibile a ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Partecipare al #JovaBeachParty @LorenzoJova come volontari si può: tutti i dettagli dell'iniziativa di WWF - OptiMagazine : Partecipare al #JovaBeachParty @LorenzoJova come volontari si può: tutti i dettagli dell'iniziativa di WWF… - GregorioSmirold : @lorenzojova Sei grande jova! Mi continui a stupire! Sei un guru... Da seguire. Da condividere con tutti. ?????? Spero… -