Parte il processo di beatificazione per il partigiano Bisagno

Prato - Parte processo contro donna che ha avuto figlio con 15enne : Prato, parte processo contro donna che ha avuto figlio con 15enne L’uomo è accusato di alterazione dello stato civile, mentre la moglie deve rispondere di atti sessuali con minore e violenza sessuale. La difesa ha chiesto al giudice di poter effettuare il rito abbreviato Parole chiave: ...

Milano : al via seconda fase processo Partecipativo biopiattaforma Sesto S. Giovanni (2) : (AdnKronos) - L’incontro di fine giugno sarà l’occasione per Nimby Forum di presentare al pubblico alcune delle più illustri best practice di comitati consultivi e Residential Advisory Board che hanno caratterizzato a livello nazionale esperienze nate con il medesimo obiettivo. "Quando nel 2016 abbi

Milano : al via seconda fase processo Partecipativo biopiattaforma Sesto S. Giovanni : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - La biopiattaforma di Sesto San Giovanni entra nella seconda fase del processo partecipativo. Il progetto di simbiosi industriale che unirà in un polo green e carbon neutral innovativo il depuratore del Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metrop

Naufragio bambini - il processo : parenti vittime chiedono di costituirsi Parte civile : Una trentina di persone, tutti parenti delle vittime, hanno chiesto di costituirsi parte civile nel processo sul Naufragio dell’ottobre del 2013, quando una barca partita dalla Libia con a bordo migranti che scappavano dalla guerra in Siria si rovesciò in mare: morirono 268 persone, tra cui 60 bambini. L’accusa è che ci furono ritardi nei soccorsi: la Procura di Roma contesta al comandante responsabile della sala operativa della ...

Luca Palamara indagato - si auto-sospende dall'Anm. Bomba sul processo : chi si costituisce Parte civile : "Sono certo di chiarire i fatti che mi vengono contestati". Così Luca Palamara, ex presidente Anm e membro del Csm indagato per corruzione a Perugia, ha annunciato all'attuale presidente dell'Associazione nazionale magistrati Pasquale Galasso l'intenzione di lasciare momentaneamente il sindacato del

Magistrati indagati - Unicost chiede le dimissioni di Palamara e del consigliere Spina : “Noi Parte civile al processo” : “Ai colleghi Spina e Palamara, iscritti a Unità di Costituzione, ai quali auguriamo di potere chiarire tutto tempestivamente, chiediamo di assumersi le rispettive responsabilità politiche, adottando le decisioni necessarie delle dimissioni dall’istituzione consiliare e dalla corrente”. Così scrivono in una nota il presidente e il segretario di Unicost, Mariano Sciacca ed Enrico infante, riferendosi all’inchiesta di Perugia che ha ...

M5s - Parte processo a Di Maio. Carla Ruocco attacca : deve dimettersi. Domani la parola all’assemblea gruppi : Alcuni nel Movimento 5 stelle lo hanno già detto pubblicamente, altri di preparano a farsi sentire nell'assemblea congiunta convocata per Domani sera alle 20,30 che si annuncia come un vero e proprio processo a Luigi Di Maio. Di Maio, da quando M5s è al governo con la Lega, ha troppi incarichi: vicepremier, ministro dello Sviluppo economico, ministro del Lavoro, capo politico. E questo, in un anno di esecutivo gialloverde, non ha fatto bene al ...

Cucchi - Viminale e Arma Parte civile nel processo sui depistaggi : In realtà sono il presidente del Consiglio, il Viminale, il ministero della Difesa e l'Arma che si dichiarano parti lese nell'eventuale processo per i presunti depistaggi sul caso...

Cucchi - ok Conte a Viminale Parte civile in processo : "Con una lettera all'Avvocatura dello Stato, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dato via libera al Viminale per costituirsi parte civile nel processo Cucchi". Lo fanno sapere fonti del ministero dell'Interno.

Cucchi - processo per depistaggio<br>Arma e Difesa vogliono costituirsi Parte civile : In una mossa che ha sorpreso tutti, oggi il Ministero della Difesa e l'Arma dei Carabinieri, insieme ovviamente alla famiglia di Stefano Cucchi, hanno chiesto di potersi costituire parte civile nel procedimento che si svolgerà nei prossimi mesi a carico di 8 carabinieri accusati di aver depistato le indagini sulla morte del geometra romano avvenuta nel reparto penitenziario del Pertini di Roma, a una settimana dal suo arresto, il 22 ottobre ...

Stefano Cucchi - Arma e Difesa chiedono di essere Parte civile al processo per il depistaggio. Ilaria : “Prima volta con noi” : L’Arma dei carabinieri e il ministero della Difesa hanno presentato istanza di costituzione di parte civile nel corso dell’udienza preliminare di oggi a Roma che vede coinvolti otto carabinieri, tra cui anche ufficiali, accusati di depistaggio sul caso della morte di Stefano Cucchi. Il Gup si è riservato di decidere. A presentare istanza è stata anche la famiglia Cucchi, l’appuntato Riccardo Casamassima, gli agenti di plizia penitenziaria, il ...

Eni Viggiano - ministero Ambiente : ‘Parte civile e più analisi’. Leu : ‘Chiesti danni nel processo - Mise valuta proroga : assurdo’ : In seguito alla fuoriuscita di petrolio, riconosciuta da Eni a febbraio 2017, che contaminò il reticolo idrografico della Val d’Agri, l’Arpa Basilicata è intervenuta in supporto dei carabinieri del Noe nelle attività di indagine e campionamento “effettuando 17 sopralluoghi e 48 campionamenti delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee), nonché 4 prelievi di acque reflue”. A febbraio, marzo e aprile 2019 l’Arpab ha poi ...

Saipem - al via il processo per false comunicazioni : ecco come costituirsi Parte civile per possibile risarcimento : Mancano ormai una manciata di giorni all’inizio del processo penale Saipem per false comunicazioni ai mercati finanziari. Il prossimo 23 maggio ci sarà infatti la prima udienza per il procedimento che vede coinvolti la società controllata da Eni (30,4%) e da Cassa Depositi e Prestiti (12,5%) e gli ex amministratori delegati Pietro Tali e Umberto Vergine, l’ex direttore operativo Pietro Varone e l’allora dirigente preposto alla ...