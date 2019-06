Parlamentari M5s criticano il meme di Di Maio contro i negozi pakistani e cinesi

Scuola - PAS e precariato docenti ultime notizie : comunicato ufficiale dei Parlamentari M5S : I parlamentari del Movimento 5 Stelle nelle Commissioni Cultura di Camera e Senato hanno provveduto ad emettere una nota congiunta per commentare l’intesa raggiunta dal Governo e dai sindacati in relazione alla questione del reclutamento docenti. comunicato ufficiale parlamentari M5S: ‘Tutelare meglio le diverse fasce del precariato’ “Il Movimento 5 Stelle è da sempre impegnato a chiudere definitivamente la stagione ...

M5s - nel mirino i sottosegretari Crippa e Cioffi. Ma diversi Parlamentari preparano documento contro la "graticola" : "È una gogna" : È scoppiata la guerra dei dossier all’interno del Movimento 5 Stelle dopo la ‘graticola’ dei sottosegretari, passati sotto la lente di ingrandimento delle Commissioni parlamentari di riferimento in una sessione di colloqui che si sono svolti tra lunedì e martedì sera. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, che cita fonti M5S, particolarmente duro è stato il giudizio espresso ...

Chi sono i Parlamentari del M5s che non potranno essere ricandidati : “Il limite massimo dei due mandati non è modificabile, abbiamo sempre detto che la politica non è un mestiere”. Così si esprime Davide Casaleggio, figlio ed erede di Gianroberto, fondatore con Beppe Grillo e gran guru del Movimento 5 Stelle scomparso nell'aprile del 2016, in un passaggio – quello principale – di un ritratto di ben due pagine dedicato dall'edizione cartacea del parigino Le Monde al Movimento grillino. Passaggio che il quotidiano ...

M5s : Salvini ai Parlamentari - no a linea Di Battista : La Lega dice 'no' a un Movimento 5 stelle in cui dovessero prevalere le idee di Alessandro Di Battista. È quello che ha precisato Matteo Salvini ai suoi parlamentari durante l'assemblea a Montecitorio, stando a quanto riferito da chi ha partecipato alla riunione. Salvini ha ribadito ai suoi che è sua intenzione portare avanti il governo purché i 5 stelle tornino alla linea di prima dell'inizio della campagna elettorale. Se questo non avverrà, ...

Renzi : “Se il governo cade i Parlamentari M5s chiedono il reddito di cittadinanza - non sanno che fare nella vita” : “Se il governo dovesse cadere, una parte segnificativa del gruppo parlamentare del M5s chiederebbe il reddito di cittadinanza all’Inps. Perché molti di loro non sanno che fare nella vita”. A dirlo, a Palazzo Giustiniani, il senatore del Pd, Matteo Renzi, che in diretta Facebook ha analizzato il risultato di Europee ed elezioni amministrative. l’ex presidente del Consiglio ha anche ribadito la propria profezia: “Tra ...

Luigi Di Maio - dopo la batosta alle Europee slitta l'assemblea dei Parlamentari : sospetto nel M5s : Non ci sarà questa sera alle 20 l'assemblea dei parlamentari M5s che Luigi Di Maio avrebbe voluto convocare dopo la batosta dei risultati alle elezioni Europee. L'analisi del voto, dal vago sapore di resa dei conti interna, è slittata addirittura di 48 ore, quindi a mercoledì. Leggi anche: Europee,

La denuncia di Nugnes (M5s) : “Sostituita in commissione - in discussione prerogative Parlamentari” : Paola Nugnes, senatrice 'dissidente' del Movimento 5 Stelle, denuncia di essere stata sostituita in commissione durante la discussione dello Sblocca cantieri: "Ora nei miei confronti c'è un vero e proprio accanimento per emarginarmi. La verità è che qui le prerogative parlamentari vengono messe continuamente in discussione riducendo il nostro ruolo a meri pigia bottoni".Continua a leggere

M5s - iscritti votano per dare 2 milioni degli stipendi dei Parlamentari al Fondo per la povertà educativa infantile : Gli iscritti del Movimento 5 stelle hanno deciso di destinare 2 milioni di euro ricavati dal taglio degli stipendi dei parlamentari M5s al Fondo per la povertà educativa infantile. Il progetto ha vinto con il 48,43% delle preferenze (8735 voti). Subito dietro è arrivato il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (29,51% dei consensi e 5323 voti), terzo il Fondo contro la violenza sulle donne (22,04 per cento delle preferenze e 3976 voti). ...

Rosatellum ter - la riforma elettorale M5s-Lega per il taglio dei Parlamentari è già legge. Opposizioni : “Così collegi schifezza” : L’Italia ha una nuova legge elettorale: l’approvazione definitiva del cosiddetto Rosatellum ter è passata sotto silenzio, ma è avvenuta oggi alla Camera. La riforma è semplice, ma ha un effetto significativo. Resta il sistema misto proporzionale-maggioritario con cui il Paese è andato alle urne alle Politiche del 4 marzo 2018, ma si modificano i seggi da attribuire nei collegi uninominali: non saranno più stabiliti con un numero ...

Le affinità Parlamentari tra M5s e Pd : Roma. Che ci sia davvero una strategia, dietro al cambio di atteggiamento, è ancora presto per dirlo. “Diciamo semmai che non ci considerano più indegni di una stretta di mano, e ogni tanto cominciano a cercarci, anche se in maniera abbastanza scoordinata”, dice Enrico Borghi, renziano del Pd, che i

Taglio dei Parlamentari - la Camera approva : M5s - Lega e Fi a favore. Pd vota contro. La legge è a metà percorso : La Camera ha approvato la proposta di legge costituzionale che taglia il numero di senatori e deputati. I sì sono stati 310 (M5s, Lega, Fi e Fdi), i no 107 (Pd, Leu, +Europa, Civica Popolare), gli astenuti 5 (NcI), Visto che l’Aula di Montecitorio ha confermato il testo licenziato dal Senato, si tratta della prima delle due letture conformi previste dalla costituzione per le modifiche della Carta. La seconda può solo approvare o bocciare il ...

Taglio Parlamentari - D’Ambrosio (M5s) : “L’antipolitica? Sono i politici che rubano”. Scontro con Zangrillo (FI) e Pd : Bagarre e tensioni in Aula alla Camera durante l’esame del disegno di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, già approvato in prima lettura al Senato. A far scattare le polemiche è stato un intervento provocatorio del pentastellato Giuseppe D’Ambrosio, che ha attaccato il Pd, ricordando i tempi della riforma costituzionale, poi bocciata con il referendum: “Dicevate che il Parlamento era capace di autoriformarsi, ...

Pd - Zanda ritira la proposta di legge sulle indennità Parlamentari. Zingaretti lo ringrazia 'Così finisce un altra bufala M5S' : Il ritiro del ddl poi è una delle più grandi ammissioni di colpevolezza della storia della politica. Stendiamo un velo pietoso', dice la vicepresidente M5s del Senato, Paola Taverna. 'Dovranno dire ...

Riforme : Macina - M5S - - 'Pd non comprende valore riduzione Parlamentari' : ... 29 apr., AdnKronos, - "La riforma costituzionale che abbiamo proposto punta a tagliare il numero dei parlamentari per rendere più efficienti le due Camere e ridurre i costi della politica. ...