Paola Egonu, malore a bordo campo. Ecco come sta la giocatrice di volley della Nazionale (Di giovedì 13 giugno 2019) L'opposto della Nazionale italiana di pallavolo, Paola Egonu, martedì sera è stata ricoverata in ospedale a Perugia per un malore causato da "un calo di pressione", come si legge nella nota ufficiale della Federazione. Il malessere si è manifestato al termine della partita di Nations League 2019 tra l'Italia e la Corea del Sud. La giocatrice è rimasta per qualche ora sotto controllo, facendo ritorno in albergo nella tarda serata. (Di giovedì 13 giugno 2019) L'oppostoitaliana di pallavolo,, martedì sera è stata ricoverata in ospedale a Perugia per uncausato da "un calo di pressione",si legge nella nota ufficialeFederazione. Il malessere si è manifestato al terminepartita di Nations League 2019 tra l'Italia e la Corea del Sud. Laè rimasta per qualche ora sotto controllo, facendo ritorno in albergo nella tarda serata.

Paura e preoccupazione pre Paola Egonu, l'opposto della Nazionale italiana di pallavolo che martedì sera è stata ricoverata in ospedale a Perugia per un malore. Malessere che s'è manifestato al termine della partita di Nations League 2019 tra l'Italia e la Corea del Sud. Trasportata in barella e condotta subito in ospedale per accertamenti, la giocatrice ha lasciato il PalaBarton tra l'apprensione del pubblico e delle compagne di squadra. Come sta adesso? Per fortuna quel mancamento non era dovuto a nulla di grave – come si apprende anche dalla nota ufficiale della Federazione di volley: un calo di pressione provocato, con ogni probabilità, dal forte che c'era nel palazzetto umbro.