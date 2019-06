Sono innocente e lo posso dimostrare! L'ultima di Pamela Prati (Di giovedì 13 giugno 2019) Pamela Prati rompe il silenzio e torna a parlare del caso Mark Caltagirone. In un’intervista al settimanale “Chi”, la showgirl ha raccontato la sua verità: «Sono stata costretta a mentire». Pamela Prati ha presenziato al Vip Champion 2019, la tradizionale sfilata di stelle che si svolge ogni anno a Capri. E in quell’occasione ha raccontato la sua versione dei fatti al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Pamela inizia parlando dei bambini: «All’inizio Marco mi disse di avere un bambino in affido, Sebastian, che aveva preso con la sua precedente compagna. Poi, nell’estate del 2018, mi chiese se volevo prendere con lui anche una bambina, Rebecca. Un giorno, mi trovavo in un bar di Roma con Eliana, e vedo arrivare Milena Miconi con la sua famiglia e un’altra ragazza, una dj della Capitale. Mentre eravamo lì, ci raggiunge la Perricciolo assieme a questo bambino che mi viene incontro e mi abbraccia chiamandomi “mamma”. Rimango impietrita ed esterrefatta. Ero contentissima di conoscere Sebastian dopo circa un anno da quando avevamo iniziato a scriverci. Per me questa era la prova tangibile che Marco non mi stava mentendo»... (Di giovedì 13 giugno 2019)rompe il silenzio e torna a parlare del caso Mark Caltagirone. In un’intervista al settimanale “Chi”, la showgirl ha raccontato la sua verità: «stata costretta a mentire».ha presenziato al Vip Champion 2019, la tradizionale sfilata di stelle che si svolge ogni anno a Capri. E in quell’occasione ha raccontato la sua versione dei fatti al settimanale diretto da Alfonso Signorini.inizia parlando dei bambini: «All’inizio Marco mi disse di avere un bambino in affido, Sebastian, che aveva preso con la sua precedente compagna. Poi, nell’estate del 2018, mi chiese se volevo prendere con lui anche una bambina, Rebecca. Un giorno, mi trovavo in un bar di Roma con Eliana, e vedo arrivare Milena Miconi con la sua famiglia e un’altra ragazza, una dj della Capitale. Mentre eravamo lì, ci raggiunge la Perricciolo assieme a questo bambino che mi viene incontro e mi abbraccia chiamandomi “mamma”. Rimango impietrita ed esterrefatta. Ero contentissima di conoscere Sebastian dopo circa un anno da quando avevamo iniziato a scriverci. Per me questa era la prova tangibile che Marco non mi stava mentendo»...

Poi continua: «Quando andavo nelle varie trasmissioni ricevevo sempre indicazioni da Marco Caltagirone su cosa dire. Mi ripeteva che dovevo dire di conoscere i bambini e che li avevo vissuti, altrimenti loro ne avrebbero sofferto. Mi veniva detto che piangevano quando non li citavo, mi accusavano di vergognarmi di loro perché erano bambini cresciuti in un istituto e non miei figli biologici».Pamela Prati conclude parlando delle sue partecipazioni a Live – Non è la D’Urso e a Verissimo. «Perché quando a Live-Non è la d’Urso intervistano tutti i personaggi a cui è stato fatto quello che è stato fatto a me, con un sistema che si ripete da dieci anni, gli altri sono vittime e io no? Il motivo è che ho parlato in tv di matrimonio e figli? Ma, quando l’ho fatto, è perché ci credevo e volevo condividere la mia gioia. Silvia Toffanin è stata l’unica a capire realmente che stavo malissimo».