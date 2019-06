Pallavolo – Malore Paola Egonu | gli aggiornamenti della Federazione | l’esito degli

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019) La Federvolley aggiorna tutti gli appassionati disulle condizioni didopo ildi ieri L’atleta azzurra, che al terminegara tra Italia e Corea del Sud ha accusato un calo di pressione ed è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale di Perugia, in serata è stata sottoposta ad accertamenti, i quali hanno dato esito negativo. In via precauzionale, che ha passato regolarmente la notte in albergo, questa sera non sarà impiegata nella partita con la RussiaL'articolo, gli: l’esitoaccertamenti fa tirare un sospiro di sollievo SPORTFAIR.

