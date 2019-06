Pallamano | Qualificazioni Europei 2020 | una grande Italia non basta | la Russia passa per

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia cerca il miracolo contro la Russia - inseguendo il sogno : Siamo ormai in procinto di vivere l’ultima finestra di partite per quanto riguarda le Qualificazioni agli Europei 2020 di Pallamano maschile, con la Nazionale allenata da Riccardo Trillini che si ritrova ancora in corsa per il passaggio del turno, ma che dovrà necessariamente dare tutta se stessa già da dopodomani (giovedì 13 giugno). Al Pala Yamamay di Busto Arsizio arriverà però una squadra assetata di vittoria come la Russia, che con ...