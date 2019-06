Otto e mezzo | Lilli Gruber riprende Nicola Morra | “Non mi deve ricordare niente | faccio

Tennis - Marco Cecchinato si separa dal suo coach : rapporto interrOtto dopo due anni e mezzo : Il Tennista italiano ha deciso di interrompere il proprio rapporto con coach Vagnozzi, durato ben due anni e mezzo dopo due anni e mezzo, impreziositi da tre titoli Atp (Budapest, Umago e Buenos Aires) e la storica semifinale al Roland Garros 2018, con conseguente best ranking al numero 16 Atp, si interrompe la collaborazione tra Marco Cecchinato e coach Simone Vagnozzi. Alfredo Falcone – LaPresse L’annuncio arriva con un post ...

Otto e Mezzo - Dagospia su Lilli Gruber a Matteo Salvini : "Coppia sadomaso inseparabile" : Si continua a parlare dello scontro andato in scena mercoledì sera a Otto e Mezzo, Lilli Gruber contro Matteo Salvini su La7, un format che ormai si ripete con cadenza regolare. In particolare ha fatto scalpore il passaggio dell'intervista in cui la conduttrice ha minacciato il ministro dell'Interno

Otto e mezzo - a chi fa bene la guerra nucleare in diretta tra Salvini e Gruber : ascolti (e voti) - la sentenza : Con Matteo Salvini ospite della non proprio amica Lilli Gruber non volano solo gli insulti, ma anche gli ascolti. Il ministro dell'Interno ha portato, ieri, 5 giugno, a Otto e mezzo ben 1.849.000 spettatori, alzando lo share all'8,3%. A riferirlo sono i dati Auditel, gli stessi che per la sera prima

Otto e mezzo - Matteo Salvini sfida Lilli Gruber : le frasi su Europa - toghe e immigrati che la fanno impazzire : Alta tensione a Otto e mezzo, con Matteo Salvini che affronta Lilli Gruber e Massimo Franco a muso duro. Il leader della Lega e vicepremier è in collegamento e non in studio, ma la temperatura si alza molto velocemente. Al di là di alcuni momenti di scontro personale evidente, con la conduttrice di

Otto e Mezzo - Lilli Gruber minaccia di togliere l'audio a Matteo Salvini. Lui : "Faccia come vuole - tanto..." : Scontro durissimo tra Lilli Gruber e Matteo Salvini a Otto e Mezzo su La7. Scontro ormai atteso come fosse una partita di calcio: la rivalità tra i due è debordante. E così anche nella puntata di mercoledì 5 giugno, il pubblico in attesa delle scintille non è rimasto deluso. Scintille iniziate ancor

Otto e mezzo - Salvini : 'Contesto giudici che fanno dibattiti a favore dell'immigrazione' : C'era attesa per conoscere quello che sarebbe stato il contenuto della puntata di "Otto e mezzo" su La7 che, nella serata di questo mercoledì 5 giugno, ha posto Matteo Salvini di fronte alle domande sempre pungenti di Lilli Gruber. L'occasione è stata proficua per avere una nuova chiave di lettura su quelle che potrebbero essere le situazioni politiche in Italia ed in Europa sulla base delle opinioni del vice premier leghista. ...Continua a ...

Otto e Mezzo - Matteo Salvini sfotte Lilli Gruber a poche ore dall'ospitata : "Vuole ancora quei fiori?" : Altro comizio per un Matteo Salvini che non si ferma mai. Questa volta il ministro dell'Interno e vicepremier è impegnato in Umbria, a Foligno. E tra le varie, annuncia anche al pubblico una sua nuova ospitata a Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7, prevista per questa sera, mercoledì 5 giugno. "Stas

Otto e Mezzo - Alessandro Sallusti durissimo con Matteo Salvini : "Ha umiliato il premier e gli italiani" : Al centro del dibattito a Otto e Mezzo, il salottino di Lilli Gruber su La7, ovviamente c'è il discorso di Giuseppe Conte, pronto a dimettersi. Alessandro Sallusti commenta sOttolineando come "il botta e risposta" tra Conte e Matteo Salvini "rende in maniera plastica il fatto che siamo di fronte a u

Sorpresa a Otto e Mezzo - Floris sostituisce la Gruber : Pina Francone La giornalista è ospite della 67esima riunione del gruppo Bilderberg, a Montreux, in Svizzera: al suo posto alla conduzione c'è il collega di La7 Giovanni Floris ha preso il posto di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Ma, fermi tutti, è solo una sostituzione momentanea e non un clamoroso cambio di "poltrone" deciso dall'emittente. La giornalista, dal 2008 volto di una delle trasmissione di punta di La7, è impegnata ...

Otto e Mezzo (La7) - al posto di Lilli Gruber c’è Giovanni Floris : “Tranquilli non ho sbagliato studio…” : Nessun cambio di conduzione, nessun problema tra Lilli Gruber e l’azienda di Urbano Cairo e nemmeno un malanno di stagione. La giornalista, come detto da Giovanni Floris, si trova all’estero più precisamente in Svizzera, a Montreux, dove dal 30 maggio al 2 giugno è in corso la 67esima riunione del gruppo Bilderberg, così lui la ha sostituita alla conduzione della trasmissione Otto e Mezzo (La7). ...

Otto e mezzo - Giovanni Floris prende il posto di Lilli Gruber : ecco perché : FQ Magazine Mario Giordano, la stoccata a Gad Lerner: “Tu col Rolex, cosa ne capisci di periferie e immigrati?” Dal 2008, subito dopo il telegiornale, a tenere compagnia al pubblico di La7 è Lilli Gruber. Una presenza fissa e autorevole nel palinsesto della settima rete che ieri sera i telespettatori non hanno trovato in onda. ...

Lilli Gruber con Renzi al Bilderberg Floris la rimpiazza a Otto e mezzo : Lilli Gruber è impegnata con la riunione del club Bilderberg e il programma di La7 passa a Giovanni Floris Segui su affaritaliani.it

Otto e Mezzo : Lilli Gruber è al gruppo Bilderberg. Floris la sostituisce : Otto e Mezzo, Giovanni Floris Quando il gruppo Bilderberg chiama, Lilli Gruber non c’è per nessuno. Nemmeno per i telespettatori di Otto e Mezzo, che ieri sera si sono ritrovati Giovanni Floris alla conduzione del talk show di La7. A sorpresa, il giornalista è apparso al posto della padrona di casa ed ha spiegato di essere lì eccezionalmente per supplirla, essendo lei impegnata all’estero. Dove? Al summit dei ‘poteri ...

Otto e Mezzo - Lilli Gruber al Bilderberg? Giovanni Floris le soffia il posto : Una grossa sorpresa a Otto e Mezzo, il salottino di La7 che... non è più di Lilli Gruber. Nella puntata di giovedì 30 maggio, infatti, ecco che al suo posto si è materializzato Giovanni Floris: "Buonasera. Non ho sbagliato sedia... siamo d'accordo con Lilli Gruber, che è all'estero per un impegno e