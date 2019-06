Ospedale Avezzano 4° caso di legionella | i medici | E' nella casistica | nessun

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 13 giugno 2019) L'Aquila - Ieri sera un uomo di 82 anni è stato ricoverato all’diper. Il paziente, affetto da problematiche pregresse, tra cui crisi respiratorie, è ora ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni critiche. Le malattie di cui è già affetto, insieme all’età, lo rendono più vulnerabile agli effetti della. L’anziano si aggiunge ad altri 3 pazienti (due assistiti nel reparto dina e uno in malattie infettive) ricoverati nei giorni scorsi nel presidio marsicano, sempre a causa della, le cui condizioni non destano invece preoccupazione. 4 casi diin pochi giorni sono una coincidenza non infrequente, come spiegano i, che rientra nelle casistiche e che non suscita particolare preoccupazione. I pazienti (tutti della Marsica) attualmente in, infatti, secondo ...

