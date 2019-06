Ornella Muti condannata | Cassazione tentata truffa Annullò show per cena con

Trieste. Ornella Muti condannata in via definitiva a 6 mesi di carcere : Brutta tegola per Ornella Muti che è stata condannata in via definitiva dalla Cassazione per tentata truffa aggravata e falso

Cancellò lo spettacolo fingendosi malata ma andò a cena con Putin : Ornella Muti condannata : Raffaello Binelli Condanna confermata in Cassazione per l’attrice Ornella Muti, accusata di tentata truffa e falso perchè, nel dicembre 2010, dopo aver cancellato uno spettacolo con certificato medico venne fotografata tra i partecipanti a una cena di beneficenza in Russia a cui era presente anche Putin Doccia fredda per Ornella Muti. La Cassazione ha respinto il suo ricorso confermando la condanna dell'attrice per tentata truffa e ...

Ornella Muti - figuraccia mondiale : truffa e falso - condannata in Cassazione : Confermata dalla Corte di Cassazione la condanna a sei mesi di reclusione e 500 euro di multa per tentata truffa aggravata e falso nei confronti di Ornella Muti. Il verdetto convalida la decisione della Corte di Appello di Trieste del 6 luglio 2017. All'attrice si contesta di aver cancellato uno spe

Tentata truffa - condannata Ornella Muti : 19.03 Confermata dalla Cassazione la condanna a 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa per Tentata truffa aggravata e falso nei confronti di Ornella Muti. Il verdetto convalida la decisione della Corte di Appello di Trieste del 6 luglio 2017. All'attrice si contesta di aver cancellato uno spettacolo al teatro Verdi di Pordenone, nel dicembre 2010, dandosi malata quando invece partecipò a una cena di gala in Russia con Vladimir Putin e Kevin ...