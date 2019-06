Ora ci possono volere fino a 4 giorni per gli esiti dei rimborsi da Google Play

Mondiali di calcio femminile – Carolina MOrace carica l’Italia : “le ragazze possono passare il turno” : Carolina Morace crede nel gruppo azzurro: le parole dell’ex ct alla vigilia dell’esordio Mondiale della Nazionale italiana femminile di calcio Manca sempre meno ai Mondiali di calcio femminile 2019: venerdì avrà il via la rassegna iridata, mentre la Nazionale italiana farà il suo esordio domenica contro l’Australia. Le azzurre partecipano alla loro prima rassegna iridata, ma nonostante ciò non vorranno farsi trovare ...

Il PTS di Anthem è Ora disponibile su PC e i giocatori possono provare l'evento Cataclysm : Il Public Test Server di Anthem è ora disponibile, riporta VG247.com.I giocatori di Anthem su PC possono ora dirigersi sul PTS e provare l'evento Cataclysm in arrivo.Bioware testerà Cataclysm, l'attività endgame di Anthem, e se possedete il gioco su PC o siete abbonati a Origin Access Premier, potrete dare un'occhiata all'evento in anticipo.Leggi altro...

Le app - anche WhatsApp - Ora possono usare la fotocamera ultra-wide di Samsung Galaxy S10 : L'ultimo aggiornamento di sistema include un nuovo SDK ultra-wide per applicazioni di terze parti che potranno utilizzare la videocamera grandangolare posteriore su Galaxy S10 e la vista non ritagliata per i selfie. Esiste un modo per utilizzare la fotocamera posteriore ultra-wide di Samsung Galaxy S10 per scattare una foto in WhatsApp. L'articolo Le app, anche WhatsApp, ora possono usare la fotocamera ultra-wide di Samsung Galaxy S10 proviene ...

La riduzione delle disuguaglianze è una sfida che l'Italia e l'Europa non possono ignOrare : Le crescenti disuguaglianze economiche, sociali e di genere, nel godimento dei diritti nel mondo del lavoro, sono uno dei temi centrali della nostra epoca. Un tema ormai riconosciuto a livello internazionale come un fenomeno che colpisce trasversalmente sempre di più tutti i livelli della società, territori, Paesi ricchi e poveri, inasprendo rabbia e tensione sociale. Anche in Italia, come nel resto d’Europa. Definire e ...

BaltimOra sotto attacco informatico : non si possono pagare online tasse e bollette : Hai presente quelle mail farlocche che puntano a farti aprire un sito o un allegato e poi si rivelano essere un virus? A Baltimora, negli Stati Uniti, un dipendente comunale non ha prestato la giusta attenzione ed è caduto nella trappola provocando un attacco a catena che ha coinvolto 10 mila computer governativi in rete, messi sotto scacco da un gruppo di hacker. Dal 7 maggio, l'attacco ha messo in stato di semi-paralisi la città. Se, per ...

Ora i droni possono riconoscere (ed evitare) elicotteri e aerei : (Foto: Dji) Grazie alla tecnologia AirSense e ai sensori Ads-B, i droni Dji potranno riconoscere aerei e elicotteri riuscendo a evitarli. La società cinese ha annunciato che andrà a integrare in modo graduale questa speciale funzionalità su tutti i droni commerciali in catalogo sopra i 250 grammi di peso, naturalmente per evitare pericolose collisioni e mettere ancora più in sicurezza le operazioni di registrazione di video o di fotografie ...

I fan in lutto per la fine del Trono di Spade possono avere supporto psicologico per 45 euro l'Ora : Sono tantissimi i fan disperati per la fine del Trono di Spade. Molti spettatori stanno vivendo la conclusione della serie tv come un lutto e per i più tristi c’è la possibilità di parlare dei loro sentimenti al modico prezzo di 45 euro.È il servizio messo a disposizione da Bark.com per i fan che sentano il bisogno di consolarsi con qualcuno in vista della messa in onda di questa sera.Il counselor (una specie di ...

I fan di Harry Potter Ora possono dormire nella capanna di Hagrid : Tra tutte le architetture viste sul grande schermo nella saga di Harry Potter sicuramente la capanna di Hagrid è una delle più iconiche in assoluto. Sarà per la simpatia del suo inquilino, sarà per la sua posizione un tantino appartata, o forse per quell’impressione di caotica veracità assolutamente irresistibile. Fatto sta che ora i fan del maghetto con cicatrice potranno vivere sulla propria pelle l’esperienza di coricarsi e ...

Sigarette Iqos Ora possono essere vendute negli Usa : In soli due anni, 7.3 milioni di persone nel mondo hanno abbandonato le Sigarette e sono passati completamente ad Iqos. La decisione della Fda garantisce questa opportunità ai fumatori adulti ...

"Il Confine" - Meloni : "Lega e FdI possono fare una maggiOranza" - : La leader di FdI ospite del programma condotto da Sarah Varetto: "Penso sia difficile che non accada nulla alla maggioranza di governo dopo le elezioni europee, siamo ormai all'insulto libero". Sul ...

Gli sviluppatori Ora possono verificare gli utenti di app mobili tramite WhatsApp anziché SMS : Facebook ha rilasciato oggi un nuovo SDK che consente agli sviluppatori di creare app in cui gli utenti possono scegliere di ricevere i loro codici di verifica tramite l'app WhatsApp installata sul proprio smartphone anziché tramite SMS. Una volta integrato in un'app per iOS o Android, l'SDK di WhatsApp consente agli sviluppatori di offrire agli utenti la possibilità di ricevere il ??loro codice di verifica su WhatsApp anziché via ...

I chirurghi Ora possono trasformare il grasso addominale in tartaruga - : Grazie alla liposuzione localizzata i ricercatori hanno capito come dare al tessuto grasso sull'addome le sembianze di muscoli addominali ben definiti. Purtruppo sarà comunque necessario farsi qualche ...

Liliana Segre : "Le dichiarazioni di Salvini sul 25 aprile? I politici non possono ignOrare la storia. Studiatela" : "Le dichiarazioni di Salvini sul 25 aprile? Chi fa politica non può ignorare la storia. Deve averla studiata. Con ognuna di queste dichiarazioni chi ha dato la vita muore una volta di più. Non penso solo ai partigiani, ma anche ai militari italiani, morti di stenti, malattie, in un campo di concentramento, pur di non aderire alla Repubblica Sociale". Così la senatrice a vita Liliana Segre, in un'intervista al Corriere della ...

