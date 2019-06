Oman | due petroliere sono in fiamme nel Golfo | “Sono state attaccate | almeno una colpita

Due petroliere in fiamme nel Golfo dell’Oman : “Sono state colpite da siluri”. Salvo l’equipaggio : Due petroliere hanno subito un attacco in tarda mattinata mentre si trovavano nel Golfo dell’Oman, fra le coste dell’Iran e del sultanato. Una delle petroliere sarebbe in difficoltà. Le prime notizie parlano di «esplosioni a bordo», spiegando che probabilmente la causa è «un siluro». Una delle due navi, la Kokuka Courageous diretta da Singapore all...

Matteo Salvini ridisegna la Lega : rivoluzione a Roma e nel Lazio - le due "Miss" che cOmanderanno : La Lega alla conquista di Roma e del Lazio, con vertici tutti nuovi a cominciare da una donna, la giovane Flavia Cerquoni, coordinatrice della Capitale. È il Tempo a delineare la mappa del potere all'interno del Carroccio, che prosegue la sua espansione verso Sud. Passaggio d'obbligo nella Capitale,

Superbike – Al via dOmani due giornate di test sul circuito di Misano : Comincia il countdown in vista del Pata Riviera di Rimini Round dal 21 al 23 giugno al Simoncelli. Ai test ingresso a 5 euro, gratuito per i residenti a Misano Adriatico Due giorni di test per i team del WorldSBK sono in programma da domani a Misano World Circuit, col mondiale motociclistico per derivate che si prepara al Simoncelli in vista del Pata Riviera di Rimini Round, dal 21 al 23 giugno 2019. In pista i piloti protagonisti del ...

Due nuove foto ritraggono Redmi K20 Pro e la sua confezione - dOmani l’annuncio ufficiale : Redmi K20 e Redmi K20 Pro saranno presentati domani e intanto, la versione Pro, si mostra in due nuove foto insieme alla sua confezione. L'articolo Due nuove foto ritraggono Redmi K20 Pro e la sua confezione, domani l’annuncio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Auto entra contrOmano sulla statale a Monopoli : due camionisti evitano tragedia : Gabriele Laganà L’anziano alla guida della vettura è stato prima fermato da due camionisti e poi aiutato a fare manovra per rimettere l’Auto nella giusta direzione L’intervento provvidenziale di due camionisti ha probabilmente evitato una terribile tragedia che sarebbe potuta costare molto caro agli ignari Automobilisti che transitavano sulla SS16 all’uscita dell’Assunta, una frazione di Monopoli. Gli Autotrasportatori, infatti, nel ...

Incendia un cOmando dei vigili nel Modenese. Due morti : È' di due morti, tre intossicati ricoverati in gravi condizioni e altri 16 lesi in modo lieve il bilancio di un incendio appiccato nella notte nel comando della polizia municipale di Mirandola. Il rogo, secondo quanto riferisce Il Giornale di Modena, sarebbe stato appiccato intorno alle 2 e 40 da uno straniero. Si sospetta che l'uomo, arrestato dai carabinieri, volesse vendicarsi per essere stato fermato nei giorni scorsi dagli agenti ...

LIVE Motocross - GP Portogallo MXGP 2019 in DIRETTA : Tony Cairoli vola al cOmando di gara-2 e ora è duello con Gajser! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due manche del Gran Premio del Portogallo 2019 di MXGP. Sul tracciato di Agueda, con i suoi 1630 metri, andrà in scena il sesto appuntamento di una stagione che si sta dimostrando decisamente spettacolare e vibrante. Come se non bastasse, poi, in questo fine settimana dovevamo vivere il rientro ufficiale del campione del mondo in carica Jeffrey Herlings. Il giovane talento olandese, dopo il lungo ...