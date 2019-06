Oman | 2 petroliere si incendiano nel Golfo «Almeno una colpita da siluro» Giallo

Petroliere in fiamme nel Golfo dell’Oman Il giallo dell’attacco Foto|Video|Mappa : Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto. Le imbarcazioni sono in fiamme mentre la quinta flotta della Marina Usa ha prestato soccorso agli equipaggi. Le navi trasportavano etanolo e metanolo verso Taiwan e Singapore

Oman - due petroliere sono in fiamme nel Golfo : “Sono state attaccate - almeno una colpita da un siluro” : Due petroliere sono in fiamme nel Golfo di Oman, nel Mare Arabico. Una delle due navi, la norvegese Front Altair, sarebbe stata “colpita da un siluro”, secondo il quotidiano britannico Telegraph, citando la compagnia petrolifera di proprietà taiwanese. L’altra, la Kokuka Courageous, è stata danneggiata in un “sospetto attacco” che ha aperto uno squarcio nello scafo sopra la linea di galleggiamento. Le marine ...

Due petroliere in fiamme nel Golfo dell’Oman : “Sono state colpite da siluri”. Salvo l’equipaggio : Due petroliere hanno subito un attacco in tarda mattinata mentre si trovavano nel Golfo dell’Oman, fra le coste dell’Iran e del sultanato. Una delle petroliere sarebbe in difficoltà. Le prime notizie parlano di «esplosioni a bordo», spiegando che probabilmente la causa è «un siluro». Una delle due navi, la Kokuka Courageous diretta da Singapore all...

Golfo dell’Oman - in fiamme due petroliere colpite da siluri : Le petroliere Altair, battente bandiera delle Isole Marshall, e Kokuka, battente bandiera di Panama, sarebbero state prese di mira da un attacco con siluri e sono andate a fuoco. Tratti in salvo tutti i membri degli equipaggi. Le navi erano dirette in Giappone.Continua a leggere

Golfo Oman - attacco a due petroliere : 13.11 Il ministro del Commercio giapponese ha annunciato che "due petroliere nel Golfo di Oman sono state attaccate, vicino allo Stretto di Hormuz". Trasportavano carichi "collegati al Giappone". Secondo l'agenzia di stampa iraniana Irna, una delle petroliere sarebbe affondata. Ma la Frontline, proprietaria del cargo,smentisce. Le navi hanno preso fuoco e gli equipaggi sono stati evacuati. Una delle due sarebbe stata "colpita da un siluro", ...

Oman - petroliere a fuoco nel Golfo : almeno una colpita da un siluro : La Quinta Flotta della Marina Usa ha fatto sapere di aver prestato assistenza a due petroliere nel Golfo dell'Oman, rispondendo a due separate richieste. Lo riferisce la Bbc. Media locali parlano...

Oman - petroliere con carico giapponese a fuoco nel Golfo : evacuato l'equipaggio. Tokyo : «Sono state attaccate» : La Quinta Flotta della Marina Usa ha fatto sapere di aver prestato assistenza a due petroliere nel Golfo dell'Oman, rispondendo a due separate richieste. Lo riferisce la Bbc. Media locali parlano...

Petroliere in fiamme nel Golfo dell’Oman L’ipotesi di un attacco con siluri|Foto : Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto. Le imbarcazioni sono in fiamme mentre la quinta flotta della Marina Usa ha prestato soccorso agli equipaggi

Nuovi "attacchi" nel Golfo dell’Oman : in fiamme due petroliere : Due petroliere presenti nel Golfo dell’Oman hanno lanciato richieste di soccorso per “un attacco” subito questa mattina. Lo riferisce il sito di informazione online specializzato Tradewinds, spiegando che è in corso un incendio. L’episodio arriva a poche settimane di distanza da un fatto analogo, quando quattro navi, incluse due petroliere saudite, erano state sabotate in quello che Washington ha subito indicato ...

Petroliere in fiamme nel Golfo di Oman : si teme disastro ambientale : Due Petroliere sono in fiamme nell'area del Golfo di Oman, nella parte orientale della Penisola arabica. Secondo quanto si apprende da più fonti le due Petroliere, la Altair, battente bandiera delle...