Oddworld | Soulstorm si mostra in azione in un nuovo video gameplay

Primo trailer di Oddworld Soulstorm con gameplay : la serie cult torna solo nel 2020 : Oddworld Soulstorm è un po' il sogno che si avvera per tutti quei videogiocatori che sono cresciuti negli anni '90. Quelli che, incuriositi dal buffissimo muso di Abe, hanno poi finito per innamorarsi perdutamente dell'alieno cattura guai protagonista della saga. E di conseguenza di divenire sfegatati fan di un franchise che ha sempre fatto di avventura, azione ed elementi platform/puzzle i suoi marchi di fabbrica. L'annuncio di un nuovo ...

Oddworld : Soulstorm mostra il suo potenziale in questo primo video gameplay : Oddworld Inhabitants ha pubblicato il primo teaser trailer di gameplay dedicato ad Oddworld: Soulstorm, il secondo gioco di una serie di cinque capitoli pianificati. Oddworld: Soulstorm è il primo vero seguito di Oddworld: New 'n' Tasty, che è stato un remake di Oddworld: Abe's Oddysee.Come riportato da DSO Gaming, il nuovo gioco riprende da dove è terminato New 'n' Tasty: Abe ha sconfitto il suo ex capo liberando così i propri compagni di ...