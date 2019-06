Nuovi attacchi nel Golfo dell’Oman | in fiamme due petroliere

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) Duepresenti neldell’Oman hanno lanciato richieste di soccorso per “un attacco” subito questa mattina. Lo riferisce il sito di informazione online specializzato Tradewinds, spiegando che è in corso un incendio. L’episodio arriva a poche settimane di distanza da un fatto analogo, quando quattro navi, incluse duesaudite, erano state sabotate in quello che Washington ha subito indicato come un attacco iraniano.Le navi in questione sono la norvegese Front Altair, battente bandiera delle Isole Marshall che aveva caricato petrolio nel porto di Fujairah negli Emirati, e la Kokuka Courageous, battente bandiera di Panama, che aveva caricato metanolo in Arabia Saudita ed era diretta a Singapore. La compagnia norvegese Frontline ha confermato che la petroliera Altair è inneldell’Oman, probabilmente ...

