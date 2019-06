Niente panchina per Allegri | l’ex allenatore della Juventus ammette | “starò fermo un

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019) L’exha confermato che non allenerà nella prossima stagione, prendendosi un anno sabbatico per ricaricarsi “Stoun anno, anche perchè c’è da riprendere un po’ in mano la vita privata. Questi ultimi 16 anni sono stato in una centrifuga. Lasci un po’ andare gli affetti familiari. Mi serve quest’anno per ricaricarmi per il prossimo“. Sono le parole di Massimiliano, presente ad un evento al Castello Sforzesco, dichiarazioni chiare e precise che sottolineano come il prossimo sarà un anno sabbatico per l’exritorno al Milan dunque, come si augurava l’ex governatoreLombardia Maroni: “sono un nostalgico dei tempi andati, l’ultima Champions è di 12 anni fa, spero non ne passino altrettanti per la prossima, perchè il campionato non conta, è la ...

