Nessun accordo M5S-Lega su Foa | salta il voto Il governo si spacca anche su Radio

Sblocca cantieri - Salvini : “Nessuna polemica. Entro oggi pomeriggio accordo - si torna a scavare” : “Se un decreto lo chiami ‘Sblocca cantieri’ devi metterci dEntro delle regole che li sblocchino e rendano più facile la vita agli imprenditori. Entro oggi pomeriggio c’è l’accordo sullo Sblocca cantieri e si torna a lavorare”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Mirandola. cantieri, Conte: 'Modifiche Lega rischiano di creare caos'. Salvini: 'Sono fiducioso in ...

Elezioni Israele : Nessun accordo per il governo - nuovo voto il 17 settembre : Elezioni Israele: nessun accordo per il governo, nuovo voto il 17 settembre A quasi due mesi dalla vittoria di Benjamin Netanyahu elle ultime Elezioni politiche, Israele di nuovo al voto. La Knesset, il Parlamento israeliano, ha infatti approvato una proposta del Likud per una sua autodissoluzione. Dopo circa 12 ore di dibattito, 74 eletti si sono dichiarati a favore e 45 contrari. A cosa è dovuta questa mossa a sorpresa? Sono venute a ...

Brexit : Nessun accordo tra conservatori e laburisti : Theresa May ha già promesso che lascerà nel momento in cui la Brexit si dovesse concretizzare, ma neanche questo è riuscito a fare la differenza nei colloqui in corso tra conservatori e laburisti. Anzi, un drappello di tories ha già avvertito la May: un accordo al ribasso con i laburisti comporterebbe una perdita del consenso all'interno della maggioranza. Al momento i due schieramenti sono dunque in fase di stallo totale.Il conservatore ...

Wasteland 3 arriverà su Steam e GOG : "Nessun accordo di esclusività con alcuno store" : InXile ha condiviso alcune interessanti novità che riguardano il suo Wasteland 3 in un aggiornamento per i sostenitori su Fig.Il team di sviluppo ha rassicurato i giocatori che non è stato preso alcun accordo di esclusività con alcuno store per il nuovo capitolo della serie. Inoltre,lo studio ha fornito un aggiornamento sull'uso delle risorse messe a disposizione da Microsoft."Siamo concentrati a mantenere le promesse fatte ai nostri sostenitori ...

Elezioni : Alfano - 'Nessun accordo Lega-M5S - Castelvetrano ha dimostrato di voler cambiare' (2) : (AdnKronos) - Un ruolo non da poco l'ha giocato anche la scelta di Di Maio di essere proprio a Castelvetrano due giorni prima del ballottaggio. "Il vicepremier - sottolinea il neo sindaco - ha testimoniato la presenza dello Stato vicino non al candidato Alfano ma a tutti i cittadini di Castelvetrano

Elezioni : Alfano - 'Nessun accordo Lega-M5S - Castelvetrano ha dimostrato di voler cambiare' : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - "Castelvetrano ha dimostrato che vuole cambiare. Finalmente la città potrà mostrare la sua voglia di riscatto". E' in questa frase, secondo il neo sindaco Enzo Alfano, il significato della vittoria del Movimento Cinque Stelle nel paese del boss mafioso Matteo Messina D

Elezioni : Gambino - 'Nessun accordo con Lega - premiati dal nostro modo di far politica' (2) : (AdnKronos) - A far ben sperare sul risultato del ballottaggio era stato il voto ottenuto dalla lista del Movimento già a primo turno. "La nostra ha ottenuto il 15% delle preferenze. Siamo il primo partito - spiega Gambino - e anche in questi giorni, girando la città e parlando con i cittadini aveva

Dazi - tra Usa e Cina Nessun accordo ma i negoziati continueranno : «Non c'è assolutamente fretta di arrivare a un accordo. I Dazi li abbiamo alzati e arriveranno più soldi nelle casse del Tesoro». Il presidente Donald Trump poche ore dopo l'entrata in vigore dell'aumento dei Dazi contro la Cina ha twittato la linea, che è quella di continuare a trattare fino a quando non si arriverà a un'intesa che sia buona per gli Stati Uniti...

Iran - Ue : Nessun ultimatum si rispetti accordo sul nucleare : Lo si legge in una dichiarazione congiunta dell'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, e dei ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito, sottolineando la loro "...

Tebas : «Champions? Nessuna riforma senza accordo tra tutti» : Tebas riforma Champions – Anche Javier Tebas, presidente della Liga, è intervenuto al meeting di Madrid delle Leghe europee. La riforma del calcio europeo, e della Champions, passa inevitabilmente per l’accordo con le singole Leghe nazionali. A schierarsi contro i progetti dell’Uefa e dell’Eca sulla riforma della Champions sono proprio Tebas e il presidente dell’European […] L'articolo Tebas: «Champions? ...

Milan - Caldara chiarisce : 'Nessun accordo con l'arbitro sui cori razzisti' : Tiemoué Bakayoko e Franck Kessie 'si sono comportati benissimo, potevano fare diversamente, tutti avevano sentito i cori dagli spalti - ha detto a Sky Sport -: ovviamente se ne occupava Romeo, il ...

Caso Gucci - Kering precisa : ancora Nessun accordo ma clima collaborativo : Kering non ha ancora "raggiunto un accordo sull'ammontare specifico" da pagare al Fisco italiano per chiudere le contestazioni rivolte a Gucci, brand controllato dal colosso del lusso francese. Lo ...