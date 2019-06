NBA – Kyrie Irving cambia agente | il playmaker dei Celtics firma con la Roc Nation di

NBA – Celtics - Kyrie Irving non eserciterà la player option : il playmaker sarà free agent : Kyrie Irving sarà ufficialmente un free agent a partire dal primo luglio prossimo: il playmaker ha deciso di non esercitare la player option presente nel suo contratto con i Boston Celtics Kyrie Irving scioglie i dubbi in merito al suo futuro. L’ex playmaker dei Cleveland Cavaliers ha deciso di non esercitare la plyaer option che lo avrebbe legato ai Boston Celtics per la prossima stagione, preferendo testare la free agency estiva. ...

Mercato NBA – Estate calda in casa Lakers : possibile l’arrivo di Kyrie Irving : possibile reunion fra LeBron James e Kyrie Irving: il cestista dei Celtics sarà free agent in Estate e potrebbe accasarsi a Los Angeles LeBron James e Kyrie Irving, per motivi diversi, sono forse i due giocatori più delusi della stagione. Il primo ha fallito l’accesso ai Playoff con la nuova maglia dei Los Angeles Lakers, finendo a guardare la postseason dal divano come non gli capitava da tempo immemorabile. L’altro ai Playoff ...

Playoff NBA – Celtics eliminati - Kyrie Irving ammette : “i Bucks hanno dominato - lezione da imparare. Futuro? Dico…” : Celtics eliminati in Gara-5 dei Playoff NBA dai Milwaukee Bucks: Kyrie Irving ammette la sconfitta e parla del suo futuro Gara-5 fra Bucks e Celtics ha regalato la prima finalista della Eastern Conference. Giannis Antetokounmpo si è abbattuto sui Boston Celtics con la violenza di un dio greco, trascinando i Milwaukee Bucks alla finale di Conference. Niente da fare per i Celtics che dopo aver vinto Gara-1 sono stati letteralmente spazzati ...

Mercato NBA - abbiamo visto l'ultima di Kyrie Irving con i Boston Celtics? : Ritornando con la mente a nove mesi fa, era difficile immaginare che la stagione dei Boston Celtics si concludesse in questa maniera. Con LeBron James lontano dalla Eastern Conference e con i ritorni ...

Playoff NBA - Boston nei guai : il peggior Kyrie Irving nel peggior momento possibile : Alla vigilia di gara-4, un po' tutti si aspettavano una reazione veemente da parte dei Boston Celtics. Dopo il brutto ko in gara-3, la squadra di coach Stevens aveva la possibilità di pareggiare la ...

Playoff NBA - Kyrie Irving - che disastro in gara-2 : 'Tornerò più forte di prima' : Se gara-1 era stata da incorniciare, la seconda partita della serie è da dimenticare il più in fretta possibile. Non solo per Boston, ma anche per Kyrie Irving, al termine di quella che è stata la ...