Nazionale di calcio femminile | il fidanzato del portiere Laura Giuliani | “Ai Mondiali

Barbara Bonansea - la bomber della Nazionale femminile di calcio : “Mi sono innamorata di Cristiano Ronaldo” : “Mi sono innamorata di Cristiano Ronaldo per la sensibilità e l’amore che dimostra verso il calcio. Quello che ha fatto con il suo corpo e l’impegno che ci mette sono cose uniche. È iniziato tutto durante l’Europeo del 2004, quando il Portogallo ha perso contro la Grecia e il pianto di Ronaldo mi ha colpito, e mi sono messa a investigare su di lui”. A rivelarlo in un’intervista a Unidici è Barbara Bonansea, la calciatrice della ...

Una nuova era per la Nazionale italiana di calcio femminile : Le azzurre sono state impressionanti nelle qualificazioni e ora sperano di raggiungere le fasi a eliminazione diretta per la prima volta dal 1991. Leggi

Mondiali di calcio femminile - da Reggio Emilia l’inno della Nazionale : “L’azzurro siamo noi” : Sono le sei ragazze della Sammartinese, una squadra femminile di San Martino in Rio (in provincia di Reggio Emilia), le protagoniste dell’inno che vuole accompagnare la nazionale femminile di calcio, in questo momento impegnata nei Mondiali di Francia 2019. Chiara Berselli, Martina Casarini, Chiara Chiessi, Alice Gasperini, Elisa Gasperini e Nicole Vioni compaiono nel video “L’azzurro siamo noi”. Il brano è stato scritto e prodotto da Mirco Dal ...

Alessandro Cecchi Paone : “La Nazionale femminile di calcio? Almeno la metà sono lesbiche” : “Ci sono molte più donne lesbiche nel calcio femminile che gay in quello maschile. Da anni aspettiamo il coming out di un calciatore, ma dopo il Mondiale ci sarà il coming out di intere squadre femminili”. È quanto sostiene Alessandro Cecchi Paone che, intervenuto a La Zanzara su Radio24, ha detto la sua sul calcio femminile che in questi giorni è salito alla ribalta grazie alla vittoria della Nazionale italiana nell’esordio al ...

Mondiali di calcio femminile – Panini omaggia la Nazionale azzurra con 8 figurine extra : 8 figurine extra dedicate all’Italia di calcio femminile per la raccolta Panini ‘Fifa Women’s World Cup France 2019’ La Panini ha deciso di realizzare 8 figurine extra raccolta per completare la rosa della Nazionale italiana nella collezione ‘Fifa Women’s World Cup France 2019’. Nella collezione, uscita due mesi fa e dedicata alle 24 squadre che partecipano al torneo, sono infatti previste per ogni ...

Sara Gama - la capitana della Nazionale femminile di calcio insultata sui social : “Come fa a essere italiana?” : La Nazionale femminile di calcio ha fatto il suo esordio al Mondiale con una bellissima vittoria ma a macchiare il debutto delle azzurre sono stati gli insulti razzisti comparsi su Facebook e Twitter nei confronti di Sara Gama. La trentenne triestina capitana dell’Italia e della Juventus è stata vittima di offese nei commenti alla foto ufficiale pubblicata sulle pagine social ufficiali della Nazionale, che la ritrae in primo piano con una ...

Ascolti Tv Domenica 9 giugno - Lontano da Te 12.9% tra calcio 14.2% e F1 10.1% - bene la Nazionale Femminile (18.5%) : Ascolti Tv Domenica 9 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Portogallo – Olanda – Rai 1 – 2.969 milioni e 14.2%Lontano da te – Canale 5 – 2.496 milioni e 12.9%GP Canada differita – Tv8 – 2.105 milioni e 10.1%NCIS – Rai 2 -1.377 milioni e 6.6% Elementary – Rai 2 – 1.117 milioni e 5.6%Non è l’Arena – La7 – 1.08 milioni e 6.6%La Furia dei Titani ...

Calcio : debutto vincente per la Nazionale femminile ai Mondiali - 2-1 all'Australia : La nazionale azzurra femminile ha battuto a Valenciennes l'Australia con il punteggio di 2-1, nel match di debutto del girone C per i Mondiali Femminili di Francia 2019. Le ragazze allenate da Milena Bertolini sono andate sotto nel primo tempo subendo il gol di Kerr al 22esimo. Ma nel secondo c'e' stata la rimonta delle azzurre con una doppietta di Bonansea all'11esimo e al 50esimo minuto quando il gol della vittoria è arrivato ...

Nazionale - Barella - Zaniolo - Chiesa e gli altri : la giovane Italia brilla anche nel calciomercato : I motivi per cui gli azzurri sono tornati nelle vetrine del calciomercato sono essenzialmente due. Il primo è che la loro qualità è cresciuta. Ed è cresciuta perché, finalmente, viene considerata e quindi coltivata sia dal ct Mancini che dalle società. Il secondo motivo è l' esigenza di Italianità d

Scandalo in Afghanistan! Abusava sessualmente di giocatrici della Nazionale femminile : squalificato a vita il presidente della Federcalcio Karim : squalificato a vita il presidente della Federcalcio afghana: accusato di abusi sessuali su diverse giocatrici della Nazionale dell’Afghanistan Non terminano gli spiacevoli episodi che vedono vittime le donne nel mondo del calcio. Se ieri ha fatto scalpore la notizia del filmato girato ad una donna arbitro mentre si cambiava nel suo spogliatoio, oggi a lasciare senza parole è la squalifica a vita del presidente della Federcalcio ...

Calcio : Leonardo Spinazzola lascia il ritiro della Nazionale : Seconda rinuncia obbligata per Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio, in vista dei match per le Qualificazioni agli Europei del 2020. A lasciare Coverciano, sede del raduno degli azzurri, dovendo così saltare le partite con Grecia e Bosnia, questa volta è Leonardo Spinazzola. Problema muscolare per il terzino classe 1993 della Juventus che non ha recuperato in questi giorni. L’assenza si somma a quella di ...

Calcio - Federico Chiesa e Nicolò Barella : “Vogliamo vincere le due gare con la Nazionale maggiore e poi l’Europeo Under 21” : Sono decisi a prendersi tutto Federico Chiesa e Nicolò Barella, che dal ritiro della Nazionale maggiore di Calcio parlano sia delle gare delle qualificazioni agli Europei 2020 che attendono gli azzurri che della rassegna continentale dell’Under 21 che inizierà tra qualche giorno e che li vedrà protagonisti. Così Federico Chiesa in conferenza stampa: “Ci aspettano due partite importanti per la Nazionale A. Vincerle entrambe sarebbe ...

Calciomercato : Barella e Chiesa : la testa è solo per la Nazionale : Calciomercato, la testa e' esclusivamente rivolta alla Nazionale. In conferenza a Coverciano, l'uno accanto all'altro, ma al centro di tante voci

“Ai Mondiali di Calcio femminile la Sport Man sarà in campo con la Nazionale del Brasile” : “Quando lo scorso anno la Sport Man lanciò un appello affinchè il Calcio femminile non fosse discriminato, fummo derisi e sottovalutati. Ci dissero che avevamo assunto una posizione demagogica e senza costrutto. Dopo dodici mesi siamo lieti di apprendere che in tanti hanno scoperto il football delle donne, salendo sul carro di uno Sport amato dal pubblico e ricco di veri talenti che meritano adeguata attenzione da parte dei mass media. Il ...