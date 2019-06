Nascondeva la droga negli abiti del figlio | arrestato un marocchino

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Giorgia Baroncini Un 39enneutilizzava ilneonato per solgere la sua attività di pusher. È stato denunciato dalla compagna: per lui sono scattate le manette Ultilizzava ilneonato per solgere la sua attività illecità. Nabil Kouirhi,di 39 anni, è statoper spaccio di sostanze stupefacenti e dovrà scontare in carcere la pena di 2 anni e 7 mesi. Come spiega il Gazzettino, l'uomo è statoin flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di 450 grammi di hashish e per la ricettazione di un televisore rubato in un hotel di Schio (Vicenza). A denunciare l'uomo è stata la convivente. Impaurita dal comportamento illecito del compagno si è recata dai carabinieri per raccontare la sua convivenza e consegnare spontaneamente ai servizi sociali il neonato, dato che riteneva di non essere più in grado di accudirlo. Dal racconto ...

