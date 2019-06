caffeinamagazine

(Di giovedì 13 giugno 2019) Intramontabileche continua i suoi show estivi. Le ultime immagini arrivano da Ibiza dove l’nazionale si mostra in in bikini con un fisico da urlo alla soglia dei 58che compirà il prossimo 2 luglio. Su Instagram lanon si risparmia e infiamma i fan con una serie di post che la ritraggono in gran forma con le sue forme sinuose e perfette. Per la showgirl, classe 1961, il tempo sembra essersi fermato e lo dimostrano le fotografie in bikini che raccolgono larghi consensi tra i suoi fan. L’estate è ormai ufficialmente iniziata per i nostri Vip e laha scelto di trascorrerla sull’Isla Bonita, dove ha una bella casa sul mare. Ha eletto questo come suo buon ritiro estivo ed è qui che si gode il relax.Osservando le immagini che la showgirl oggi condivide sui social sembra che il tempo non sia mai ...

Noovyis : Un nuovo post (Mutandina abbassata, da tachicardia. Alba Parietti (hot) stende tutti a 57 anni) è stato pubblicato… -