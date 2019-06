MUSE inaugura il nuovo Museo delle Palafitte del Lago di Ledro + Galleria

Pesaro : inaugurato il MUSEo Nazionale Rossini - 10 sale dedicate al celebre compositore : Taglio del nastro, martedì 11 giugno, a Pesaro, per il Museo Nazionale Rossini, un Museo monografico interamente dedicato al grande compositore. Un altro luogo della cultura, il principale in città dove poter respirare l’aria Rossiniana, che già avvolge il Teatro, i Musei Civici di Palazzo Mosca, il Tempietto Rossiniano di Palazzo Olivieri e la Biblioteca della Fondazione Rossini. Affollatissimo il vernissage aperto a tutta la cittadinanza, che ...

Motori – Il MUSEo Ferrari inaugura la mostra “Hypercar” - un viaggio appassionante nella storia del Cavallino [GALLERY] : Il Museo Ferrari inaugura “Hypercar”, un viaggio appassionante nella storia dell’automobilismo che mette in mostra le pietre miliari della casa del Cavallino Rampante Il Museo di Maranello ospita la mostra “Hypercars”, dedicata alle Ferrari che hanno svolto un ruolo di apripista nell’evoluzione tecnologica della Casa. Tutte le Ferrari sono da sempre vetture speciali, riservate a pochi e ...

A Fivizzano inaugurato il MUSEo della cultura della memoria : Sono passati settantacinque anni, ma la Toscana non dimentica le stragi nazifasciste che si sono succedute sul finire della Seconda

Ischia : il 1° Giugno l’inaugurazione della Sezione Geologica del MUSEo di Pithecusae : Sabato 1° Giugno, dalle ore 11:30, sarà inaugurata la Sezione Geologica del Museo Archeologico di Pithecusae (Villa Arbusto di Lacco Ameno nell’Isola d’Ischia), struttura espositiva realizzata nel 1999, su proposta della Soprintendenza Archeologica per le province di Napoli e Caserta, per portare all’attenzione del pubblico i risultati degli scavi eseguiti dal 1952 nell’ambito del più antico insediamento greco nel Mediterraneo ...

Uffizi - il MUSEo inaugura 14 nuove sale dedicate al ‘500 : esposte anche molte opere mai viste prima : FQ Magazine Dani Osvaldo, la ex compagna: “Mi lasciò incinta e con una bimba di tre anni. Ma ora, grazie a Milly Carlucci…” La “Venere di Urbino” di Tiziano in una stanza appositamente dedicata. Il ritorno in Galleria, dopo quasi dieci anni di lontananza dagli occhi del pubblico, della monumentale “Madonna del ...

Terence Hill - in Germania si inaugura un MUSEo dedicato al protagonista di 'Don Matteo' : A Lommatzsch, una cittadina della Sassonia, domani si inaugura un museo dedicato a Terence Hill. Allo storico partner ottantenne di Bud Spencer e protagonista di ' Don Matteo ' , considerato un idolo ...

MUSEo Enzo Ferrari - inaugurata la mostra 'Capolavori senza tempo' - : Sempre accostato agli episodi di cronaca che hanno scandito l'epoca corrispondente, la conquista dello spazio, l'esplosione dei mass media, e così via,, l'itinerario prosegue con altri esemplari ...

E' sempre più l'era dell'intelligence - l'International Spy MUSEum trasloca : a Washington inaugurato un palazzo di otto piani : di Francesco Padoa E' sempre più l'epoca di spie e cyberspy, hacker, intelligence. In tutto il mondo la politica, la cronaca e i servizi segreti si intrecciano, in Italia proprio ieri è stata inaugurata l'immensa nuova sede dei Servizi del nostro Paese: un bunker grande come dieci campi di calcio nel cuore di Roma, ...

