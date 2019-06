Muore folgorata in bagno la 26enne Liliya Novikova | stella russa del poker

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) Laureata in ingegneria presso la Bauman Moscow State Technical University, considerata un prodigio della matematica, ma conosciuta al mondo per le sue abilità nele la sua bellezza. È morta, la più bella giocatrice di. È stata ritrovata nel suo appartamento senza vita.A dare l’allarme è stata la vicina di casa, contattata dai genitori della giocatrice, preoccupati perché la figlia non rispondeva alle loro chiamate.si trovava in, morta probabilmente per uno shock elettrico causato da un asciugacapelli. Lo riporta la BBC.Nel mondo delera conosciuta con il nickname che usava in rete: “liay5”. Aveva seguito anche sulla piattaforma di streaming “Twitch”, dove dava consigli su come giocare. La sua bravura con le carte le era valsa una sponsorizzazione da ...

