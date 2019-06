Muore folgorata in bagno la 26enne Liliya Novikova - stella russa del poker : Laureata in ingegneria presso la Bauman Moscow State Technical University, considerata un prodigio della matematica, ma conosciuta al mondo per le sue abilità nel poker e la sua bellezza. È morta Liliya Novikova, la più bella giocatrice di poker russa. È stata ritrovata nel suo appartamento senza vita.A dare l’allarme è stata la vicina di casa, contattata dai genitori della giocatrice, preoccupati ...

India - bimba di 2 anni Muore folgorata dal caricabatteria del telefono : nessun indagato : Una terribile tragedia si è verificata a Jahangirabad, in India, dove una piccola bimba di due soli due anni è morta folgorata. La piccola avrebbe messo in bocca un cavo del caricabatteria di un telefono cellulare, il quale era stato lasciato attaccato alla presa di corrente da persone non meglio identificate. La bimba stava curiosando vicino la presa elettrica, e ovviamente non credeva che potesse prendere la corrente: la scossa è stata ...