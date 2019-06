Motori – Lamborghini Urus by ABT | sempre più mostruosa GALLERY

Motori – Storiche : la bellissima e rarissima Lamborghini Miura appartenuta a Little Tony in concorso a Villa d’Este 2019 [FOTO] : La bellissima Miura P400 S, Ex Little Tony, è stata certificata dal Lamborghini Polo Storico al concorso d’eleganza Villa d’Este 2019 All’edizione 2019 del concorso di Eleganza di Villa d’Este (24-26 Maggio) partecipa la Miura P400s (1971) appartenuta a Little Tony, tra i cantanti italiani di maggior successo degli anni ’60. Appassionato di Motori e in particolare di vetture sportive, di Miura ne acquistò tre, tra cui quella in ...