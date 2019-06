MotoGp – Valentino Rossi pessimista al Montmelò | le parole del Dottore non rassicurano i

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso in cerca di riscatto - Marc Marquez vuol allungare in classifica : Il Circus del Motomondiale volge lo sguardo alla Catalogna, sede del settimo round iridato. Sul circuito del Montmeló i centauri più veloci del pianeta si contenderanno il successo su uno dei tracciati più difficili da interpretare, sul quale servirà una moto ben bilanciata, veloce in rettilineo ma anche guidabile nei tratti lenti. Andrea Dovizioso è chiamato a dare una risposta. Il forlivese viene dal terzo posto al Mugello e, senza nascondersi ...

MotoGp – Sole - mare e… compagnia giusta : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello nel loro posto preferito [VIDEO] : Valentino Rossi ed il pranzetto romantico con la sua Francesca Sofia Novello alla vigilia del nuovo round della stagione 2019 di MotoGp Manca poco al nuovo round della stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono pronti per sfidarsi sulla pista del Montmelò, per il Gp di Catalunya. Gli spagnoli vorranno sicuramente far bene davanti al loro pubblico, ma dovranno fare attenzioni agli italiani della Ducati e a Valentino Rossi che dopo la delusione ...

MotoGp – Valentino Rossi a Barcellona per lavorare duro : “sarà un fine settimana impegnativo - ma…” : Il nuovo weekend di gara e l’importante giornata di test a Barcellona: le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Catalunya Valentino Rossi è pronto per un nuovo weekend di gara: dopo la delusione del Gp d’Italia, che il Dottore non è riuscito a portare a termine a causa di una caduta davanti al suo pubblico al Mugello, il nove volte campione del mondo si accinge a disputare il Gp di Catalunya. Nella terra degli ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Sarà un weekend difficile - dobbiamo lavorare sodo. La pista mi piace” : Valentino Rossi vuole assolutamente riscattare l’opaco fine settimana del Mugello concluso con una caduta e si prepara in vista del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena dal 14 al 16 giugno. Il Dottore cercherà di mettersi in luce a Barcellona dove in passato ha ottenuto grandi risultati, ma la Yamaha è visibilmente in difficoltà e il centauro di Tavullia teme la scarsa competitività della sua M1: “Dopo un ...

MotoGp – Ospiti d’eccezione al Ranch di Tavullia : due grandi campioni delle quattro ruote fanno visita a Valentino Rossi [FOTO] : Ospiti a quattro… ruote al Ranch di Tavullia di Valentino Rossi: Berger e Ogier dal Dottore Valentino Rossi si è lasciato alle spalle ormai la delusione del Gp d’Italia: dopo la caduta al Mugello ed un weekend complicato, il Dottore è pronto a far nuovamente bene in pista, questa volta al Montmelò, per il Gp di Catalunya. In attesa di scendere in pista e tornare in sella sulla sua Yamaha, Valentino Rossi ha trascorso ...

MotoGp – Valentino Rossi porta in pista i suoi fan : che spettacolo l’allenamento a Cavallara [VIDEO] : Valentino Rossi mostra a tutti i suoi fan lo speciale allenamento in motocross a Cavallara: che spettacolo in pista col Dottore Mancano pochi giorni ormai al nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono pronti a sfidarsi sulla pista del Montmelò per il Gp di Catalunya, dove gli spagnoli cercheranno sicuramente di far bene davanti al loro pubblico. Occhi puntati però anche su Valentino Rossi che sicuramente vorrà andare a ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Valentino Rossi - serve una svolta. Il Dottore vuole mettere a tacere le critiche : Non è la prima volta che Valentino Rossi si trova in questa situazione. Lui, che le sue 40 primavere le ha, sa come funziona: se vinci sei un eroe, se non vinci non funzioni. E’ la dura legge dello sport, nella quale tutto si dimentica molto velocemente e c’è sempre bisogno della conferma. E’ vero, il “46” manca all’appello alla voce “Vittorie GP” da quasi due anni: era la gara di Assen (Olanda) ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Barcellona. Il magico duello con Lorenzo e l’ultimo centro triste : Il Circus del Motomondiale si prepara per il weekend catalano di Barcellona, settimo round iridato, ancora con le emozioni forti del Mugello: la prima vittoria di Danilo Petrucci e il confronto a tre con Marc Marquez ed Andrea Dovizioso a fare da contraltare alla caduta di Valentino Rossi. Dal 14 al 16 giugno si ricomincia a fare sul serio. 4.7 km di asfalto rovente tutti da vivere sul Montmeló, con i centauri più veloci del pianeta pronti a ...

MotoGp – Il Mugello è solo un vecchio ricordo : che divertimento per Valentino Rossi a Cavallara [FOTO] : Valentino Rossi si lascia alle spalle la delusione del Gp d’Italia: il Dottore si diverte in allenamento a Cavallara La delusione del Gp d’Italia è ormai un vecchio ricordo per Valentino Rossi: il Dottore, dopo un sabato amarissimo, è stato costretto a salutare in anticipo i suoi fan domenica in gara a causa di una caduta. A qualche giorno dalla gara del Mugello, Valentino Rossi ritrova il sorriso col motocross: il nove volte ...

MotoGp – “Valentino Rossi non ha paura di niente! Potrebbe dire addio alla Yamaha prima del previsto” : la clamorosa rivelazione : Loris Reggiani e le difficoltà di Valentino Rossi con la Yamaha: le parole dell’ex pilota sul futuro del Dottore I fan di Valentino Rossi sono rimasti particolarmente delusi dopo il weekend di gara del Mugello: dopo un brutto sabato di qualifiche, anche la gara del Gp d’Italia è stata deludente per il Dottore, che dopo un’incomprensione con Mir che lo ha fatto scivolare in fondo, è stato protagonista di una caduta che lo ...

MotoGp – Ritiro Valentino Rossi - dopo il Mugello il Dottore fa chiarezza : “ecco come stanno le cose” : Valentino Rossi pensa al Ritiro dopo la delusione del Mugello? Le parole del Dottore rassicurano i fan Gara deludente al Mugello per Valentino Rossi: dopo una qualifica amarissima, che ha costretto il Dottore a partire dalla 18ª casella in griglia davanti al suo pubblico, il pilota Yamaha ha in un primo momento perso terreno a causa di un contatto con Mir, per poi cadere a 16 giri dal termine della corsa. AFP/LaPresse Nonostante il periodo ...

MotoGp - Massimo Rivola ha le idee chiare : “cosa manca alla Formula 1? Una leggenda come Valentino Rossi” : L’ex responsabile della FDA Ferrari, passato adesso in Aprilia, ha parlato della situazione del Cavallino e delle differenze tra F1 e MotoGp La Formula 1 e la Ferrari non sono più il suo mondo, ma Massimo Rivola non perde occasione per informarsi e seguire da vicino il Cavallino, rimasto nel suo cuore dopo la lunga militanza a Maranello. LaPresse/Photo4 Intervistato ai microfoni di Tuttosport, l’attuale CEO di Aprilia ha ...

MotoGp - Agostini e il disastro di Valentino Rossi al Mugello : “un piccolo declino che…” : L’ex pilota campione del mondo si è soffermato sulla situazione che vive Valentino Rossi, esprimendo il proprio punto di vista Valentino Rossi non dimenticherà facilmente l’ultimo Gran Premio del Mugello, un week-end iniziato male e finito peggio, con la caduta in gara che lo ha costretto ad incassare zero punti in classifica. Alessandro La Rocca /LaPresse Un boccone amaro da digerire per il Dottore, pronto a riscattarsi già in ...

MotoGp – Marquez e la strategia in qualifica al Mugello : “ho imparato da Valentino Rossi” : Marc Marquez e la strategia in qualifica al Mugello: le affermazioni dello spagnolo della Honda sono sorprendenti Marc Marquez, secondo ieri al Gp d’Italia, ha fatto parlare molto di sè nel sabato delle qualifiche al Mugello per la strategia adottata in pista per raggiungere la pole position. Lo spagnolo della Honda ha infatti seguito la scia di Andrea Dovizioso ed è così riuscito a conquistare la prima posizione della griglia di ...