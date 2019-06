MotoGp – Marquez va dritto al punto! Dall’alleanza dei ducatisti alle difficoltà di

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019) Marc, la gara di casa, l’anza deie le richieste di Jorge Lorenzo alla Honda: le parole del leader della classifica piloti nella conferenza stampa del Gp di Catalunya E’ tutto pronto al Montmelò per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di: i piloti spagnoli vorranno mettersi in mostra davanti al loro pubblico al Gp di Catalunya, con Marcche, in particolar modo, battaglierà con i suoi rivali per tentare di salire sul gradino più alto del podio. AFP/LaPresse Lo spagnolo, seppur consapevole della competitività della Ducati a Barcellona arriva in Spagna sereno e con 12 punti di vantaggio sul secondo in classifica: “sono contento di arrivare in questa situazione al Gp di casa, dopo il Mugello arriviamo in un gran momento, normalmente al Mugello fatichiamo tanto, anche quest’anno abbiamo faticato ma siamo riusciti a ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #CatalanGP #Barcellona #Dovizioso ha aggiunto: 'Per battere #Marquez dobbiamo migliorare la moto in alcune are… - Gazzetta_it : #MotoGP #Marquez: 'Ducati alleate contro di me? No, #Dovizioso e #Petrucci sono miei rivali per il titolo' -