MotoGp – Marquez al Montmelò con un casco speciale | lo spagnolo spiega | “ecco come lo

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Valentino Rossi e Andrea Dovizioso in cerca di riscatto - Marc Marquez vuol allungare in classifica : Il Circus del Motomondiale volge lo sguardo alla Catalogna, sede del settimo round iridato. Sul circuito del Montmeló i centauri più veloci del pianeta si contenderanno il successo su uno dei tracciati più difficili da interpretare, sul quale servirà una moto ben bilanciata, veloce in rettilineo ma anche guidabile nei tratti lenti. Andrea Dovizioso è chiamato a dare una risposta. Il forlivese viene dal terzo posto al Mugello e, senza nascondersi ...

MotoGp – Dovizioso spaventa Marquez : “Montmelò? Sono convinto che…” : Dovizioso carico e motivato dopo il terzo posto del Mugello: le parole del forlivese della Ducati alla vigilia del Gp di Catalunya Il team Mission Winnow Ducati è pronto a tornare in pista sul Circuit de Barcelona-Catalunya al Montmeló per il settimo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019. Meno di due settimane fa, la squadra italiana ha ottenuto una straordinaria ed emozionante vittoria – la terza consecutiva nel Gran Premio d’Italia ...

MotoGp - GP Catalogna 2019 : Andrea Dovizioso obbligato a guadagnare punti su Marquez per evitarne la fuga : Marc Marquez 115 punti, Andrea Dovizioso 103. Dopo sei gare del Mondiale 2019 di MotoGP il campione forlivese avrebbe probabilmente apposto la sua firma su un andamento simile. 12 lunghezze di distacco nei confronti del campione del mondo in carica, dopotutto, sono un viatico interessante in vista della fase decisiva del campionato, ma il portacolori della Ducati è consapevole di non poter sbagliare nemmeno una virgola per non vedere scappare il ...

Marc Marquez MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Sono carico per la gara di casa ed in piena forma” : Marc Marquez sbarca al Montmelò in vista del Gran Premio di Catalogna 2019 di MotoGP con il chiaro intento di proseguire in questo suo avvio di stagione decisamente positivo. Il campione del mondo, infatti, vola con un ruolino di Marcia che lo vede arrivare al traguardo sempre nelle prime due posizioni. Per cui, nonostante lo “zero” di Austin, la sua andatura gli consente di guidare la classifica del campionato con 12 punti di ...

MotoGp – Marquez sempre più in forma - lo spagnolo spaventa i rivali alla vigilia del Gp di casa : “ho riposato e…” : Marc Marquez non vede l’ora di tornare in sella alla sua moto: le sensazioni dello spagnolo della Honda alla vigilia del Gp di Catalunya Reduce dalla fantastica lotta di due settimane fa al Mugello, dove ha trionfato un eccellente Danilo Petrucci in sella alla sua Ducati, Marc Marquez è pronto per un nuovo appuntamento della stagione, nuovamente davanti al suo pubblico. Domenica si disputerà il Gp di Catalunya e lo spagnolo non vede ...

MotoGp - il piano diabolico di Petrucci e Dovizioso : in Ducati nasce l’alleanza anti-Marquez : Presenti entrambi a Misano per la tappa del campionato DTM, Dovizioso e Petrucci sono tornati a parlare del Gp del Mugello vinto dal ternano La vittoria ottenuta al Mugello, la prima in carriera, è ancora ben impressa nella mente di Danilo Petrucci e ci resterà per molto tempo. Il ternano è riuscito a beffare sia Marc Marquez che il compagno di squadra Dovizioso, salendo sul gradino più alto del podio nella gara più attesa della ...

MotoGp - Marquez prova a mettere zizzania in casa Ducati : “Petrucci è più veloce di Dovizioso…” : Il pilota della Honda ha parlato della situazione che si respira in casa Ducati, provando a mettere zizzania tra Petrucci e Dovizioso Momento positivo per Marc Marquez, il campione del mondo in carica guida la classifica mondiale piloti, precedendo Dovizioso e Rins rispettivamente di 12 e 27 punti. Alessandro La Rocca/LaPresse Un gap tranquillizzante da cui però lo spagnolo non si fa tentare, preferendo rimanere con i piedi per terra e ...

MotoGp – Marquez e la strategia in qualifica al Mugello : “ho imparato da Valentino Rossi” : Marc Marquez e la strategia in qualifica al Mugello: le affermazioni dello spagnolo della Honda sono sorprendenti Marc Marquez, secondo ieri al Gp d’Italia, ha fatto parlare molto di sè nel sabato delle qualifiche al Mugello per la strategia adottata in pista per raggiungere la pole position. Lo spagnolo della Honda ha infatti seguito la scia di Andrea Dovizioso ed è così riuscito a conquistare la prima posizione della griglia di ...

MotoGp – La vittoria al Mugello è realtà - Petrucci euforico : “ho rivisto la gara ieri sera! Marquez? Se mi avesse attaccato…” : Danilo Petrucci adesso finalmente ci crede: le parole del ternano della Ducati dopo la vittoria al Mugello “E’ stato emozionante. L’ho rivista ieri sera ed è stato molto emozionante anche rivedere la gara. Sapevo che alla fine erano Marquez e Dovizioso con cui me la sarei dovuta giocare. Mi hanno lasciato quel piccolo spazietto, mi ci sono infilato e l’ultimo giro mi sono detto ‘devo solo farlo ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Marc Marquez - un campione che vince anche quando arriva secondo… : Il sesto round del Mondiale 2019 di MotoGP fa ormai parte degli archivi. Il weekend del Mugello è stato quello del trionfo per Danilo Petrucci, il primo, dal sapore speciale perché davanti al pubblico di casa e in sella ad una moto italiana. Cosa ci può essere di meglio? Se la merita il centauro umbro che ha saputo prevalere con forza, orgoglio e determinazione. In tutto questo però a poter sorridere è anche Marc Marquez. Sì perché sulla carta ...

MotoGp – Rins esilarante dopo il Gp d’Italia : “Marquez? Ecco cosa gli propongo” : Alex Rins e la simpatica proposta a Marc Marquez dopo il Gp d’Italia: le parole dello spagnolo Suzuki dopo la gara del Mugello E’ andato in scena ieri il Gran Premio d’Italia: al Mugello ha trionfato un eccellente Danilo Petrucci, alla sua prima vittoria in carriera, seguito sul podio da Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Quarto posto invece per Alex Rins: lo spagnolo della Suzuki non è riuscito ad essere tra i protagonisti ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Marc Marquez prosegue nel suo cammino - gli avversari rimangono sempre meno : Il Mugello, nelle previsioni, doveva essere uno dei tracciati meno “ideali” per Marc Marquez che, fino a questo momento, ha dominato in lungo ed in largo la stagione. Una pista nella quale, nella sua gloriosa storia in MotoGP, effettivamente, aveva vinto in una sola occasione. Il campione del mondo in carica, invece, ha dimostrato che anche sul tracciato toscano avrebbe potuto salire sul gradino più alto del podio, se non si fosse ...

MotoGp - GP Italia 2019 : vittoria agrodolce per la Ducati. Petrucci in trionfo - ma Dovizioso perde altri punti da Marquez : La Ducati vince il Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP e completa il proprio tris al Mugello. Sulla pista toscana, infatti, la scuderia di Borgo Panigale vince da tre anni di fila e, aspetto davvero particolare, lo ha fatto con tre piloti differenti. Il primo è stato Andrea Dovizioso nel 2017, quindi Jorge Lorenzo un anno fa, prima del trionfo di Danilo Petrucci di oggi. Il pilota ternano ha, con pieno merito, centrato il primo successo ...

MotoGp – Marquez attacca - Jorge Lorenzo risponde : “ho un piano B e credo sia giusto seguirlo” : Jorge Lorenzo risponde a Marquez: il maiorchino della Honda sincero e ‘pacifico’ dopo il Gp d’Italia Anche in casa Honda arrivano i primi battibecchi: Jorge Lorenzo e Marc Marquez non se le mandano a dire. Il maiorchino ha affermato ieri di voler chiedere alla Honda una moto più facile da guidare, ma il campione del mondo in carica ha replicato con un pesante affondo nei confronti del suo compagno di squadra. Alessandro ...