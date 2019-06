MotoGP | GP Catalogna 2019 | Valentino Rossi e Andrea Dovizioso in cerca di riscatto | Marc

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Catalogna : Dal Mugello a Barcellona. Il Mondiale MotoGP 2019 saluta le colline toscane e sbarca in Spagna per il Gran Premio di Catalogna, settima prova del Motomondiale. Siamo pronti per un appuntamento di capitale importanza in vista del prosieguo della stagione. Da un lato cercheremo di capire se la Ducati sarà in grado di zittire nuovamente la Honda, mentre la Suzuki cercherà di confermarsi davanti ad una Yamaha sempre più in difficoltà. Difficoltà che ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Catalogna : Dal Mugello a Barcellona. Il Mondiale MotoGP 2019 saluta le colline toscane e sbarca in Spagna per il Gran Premio di Catalogna, settima prova del Motomondiale. Siamo pronti per un appuntamento di capitale importanza in vista del prosieguo della stagione. Da un lato cercheremo di capire se la Ducati sarà in grado di zittire nuovamente la Honda, mentre la Suzuki cercherà di confermarsi davanti ad una Yamaha sempre più in difficoltà. Difficoltà che ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 in tv : orari - programma e streaming del fine settimana. Come vederlo su Sky e TV8 : E dopo il Mugello è la volta della Catalogna. Nel prossimo weekend (14-16 giugno) il Circus del Motomondiale torna ad esibirsi sul tracciato iberico di Barcellona per il settimo round iridato. In MotoGP si è reduci dall’emozionante vittoria di Danilo Petrucci, che per la prima volta in carriera è salito sul gradino più alto del podio. Un successo significativo per il ducatista, viste le tante critiche sul suo conto, relativamente ai ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Saremo forti ma serve migliorare la velocità di percorrenza in curva” : Reduce da un terzo un posto un po’ amaro al Mugello (Italia), Andrea Dovizioso guarda al prossimo weekend del GP di Catalogna 2019, settimo round del Mondiale di MotoGP. Su uno dei tracciati più completi in calendario, la Rossa vorrebbe concedere il bis e centrare il bersaglio grosso ma, forse, farlo con il leader designato. La gioia per il trionfo di Danilo Petrucci, infatti, è stata molta ma probabilmente per il team di Borgo Panigale ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : la stagione da incubo di Andrea Iannone con l’Aprilia. Un feeling mai nato e batoste continue : La carriera in MotoGP di Andrea Iannone si sta trasformando sempre più in un lungo ed infinito calvario. Dopo gli anni brillanti in Ducati, tutto, infatti, è andato sempre più verso sud. Prima è arrivato l’appiedamento del team di Borgo Panigale, quindi due anni davvero neri in Suzuki, prima della scommessa Aprilia. Si sapeva che la moto di Noale non potesse garantire i fasti di un tempo al pilota di Vasto, ma questo 2019 sta andando ben ...

MotoGP – Circuito di Montmelò in Catalogna : 70 anni di storia e di gran premi : MotoGp celebra in questo Weekend l’anniversario dalla data della prima gara del Motomondiale che nel 1949 vide trionfare l’nglese Graham su AJS Siamo alla vigilia del weekend che vedrà rombare i motori delle MotoGp sul Circuito di Montmelò in Catalogna, la pista situata a circa venti chilometri dalla città di Barcellona festeggia oggi un importante anniversario, quello dei 70 anni dal primo gran Prix mondiale disputato. Tutto ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Sarà un weekend difficile - dobbiamo lavorare sodo. La pista mi piace” : Valentino Rossi vuole assolutamente riscattare l’opaco fine settimana del Mugello concluso con una caduta e si prepara in vista del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena dal 14 al 16 giugno. Il Dottore cercherà di mettersi in luce a Barcellona dove in passato ha ottenuto grandi risultati, ma la Yamaha è visibilmente in difficoltà e il centauro di Tavullia teme la scarsa competitività della sua M1: “Dopo un ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Andrea Dovizioso obbligato a guadagnare punti su Marquez per evitarne la fuga : Marc Marquez 115 punti, Andrea Dovizioso 103. Dopo sei gare del Mondiale 2019 di MotoGP il campione forlivese avrebbe probabilmente apposto la sua firma su un andamento simile. 12 lunghezze di distacco nei confronti del campione del mondo in carica, dopotutto, sono un viatico interessante in vista della fase decisiva del campionato, ma il portacolori della Ducati è consapevole di non poter sbagliare nemmeno una virgola per non vedere scappare il ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Valentino Rossi - serve una svolta. Il Dottore vuole mettere a tacere le critiche : Non è la prima volta che Valentino Rossi si trova in questa situazione. Lui, che le sue 40 primavere le ha, sa come funziona: se vinci sei un eroe, se non vinci non funzioni. E’ la dura legge dello sport, nella quale tutto si dimentica molto velocemente e c’è sempre bisogno della conferma. E’ vero, il “46” manca all’appello alla voce “Vittorie GP” da quasi due anni: era la gara di Assen (Olanda) ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Il viaggio in Giappone è stato utile - ora sono pronto a ripartire” : Dopo un avvio di stagione quanto mai negativo, Jorge Lorenzo è chiamato alla riscossa nella seconda gara di casa. Dopo il Gran Premo di Spagna di Jerez de la Frontera, infatti, il Mondiale MotoGP 2019 è pronto a sbarcare al Montmelò per il Gran Premio di Catalogna che, per il maiorchino, non è certo una gara come tutte le altre. Non solamente perchè si disputerà sul suolo iberico ma, anche, perchè la gara di Barcellona dodici mesi fa fu vinta ...

Marc Marquez MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Sono carico per la gara di casa ed in piena forma” : Marc Marquez sbarca al Montmelò in vista del Gran Premio di Catalogna 2019 di MotoGP con il chiaro intento di proseguire in questo suo avvio di stagione decisamente positivo. Il campione del mondo, infatti, vola con un ruolino di Marcia che lo vede arrivare al traguardo sempre nelle prime due posizioni. Per cui, nonostante lo “zero” di Austin, la sua andatura gli consente di guidare la classifica del campionato con 12 punti di ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Jorge Lorenzo e Honda sempre più ai ferri corti. E’ ansia da prestazione per il maiorchino : Sono state disputate sei tappe del Mondiale MotoGP 2019 e ci accingiamo alla tappa spagnola del Gran Premio di Catalogna. In casa Honda, tuttavia, la situazione è quanto mai definita. Il tanto atteso “Dream Team” che doveva cannibalizzare il campionato non esiste più, anzi, forse non è mai esistito. Da un lato, infatti, Marc Marquez veleggia a tutta velocità verso il suo sesto titolo nella classe regina (in appena sette anni) ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : i precedenti di Valentino Rossi a Barcellona. Il magico duello con Lorenzo e l’ultimo centro triste : Il Circus del Motomondiale si prepara per il weekend catalano di Barcellona, settimo round iridato, ancora con le emozioni forti del Mugello: la prima vittoria di Danilo Petrucci e il confronto a tre con Marc Marquez ed Andrea Dovizioso a fare da contraltare alla caduta di Valentino Rossi. Dal 14 al 16 giugno si ricomincia a fare sul serio. 4.7 km di asfalto rovente tutti da vivere sul Montmeló, con i centauri più veloci del pianeta pronti a ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana a Barcellona : Il Motomondiale 2019 è pronto per il suo secondo appuntamento in terra iberica. Dopo il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera, infatti, è tempo di sbarcare al Montmelò, vicino a Barcellona, per il Gran Premio di Catalogna, uno degli appuntamenti classici della stagione. Sul circuito dove da poco ha corso la Formula Uno si tornerà in pista per capire come si dipaneranno i rispettivi campionati delle tre classi. In MotoGP le Ducati ...