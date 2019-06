Motocross | GP Lettonia 2019 | Jeffrey Herlings | una mina vagante nella lotta iridata tra

oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il Mondiale MXGPsi sta trasformando sempre più in un romanzo quanto mai avvincente e dal finale tutt’altro che scontato. L’infortunio durante gli allenamenti invernali del campione del mondosembrava ridurre tutto ad un monologo di Tony Cairoli ma, come nei racconti epici si è inserito subito Tim Gajser, lo sfidante giovane e pronto a mettere in dubbio la leadership del nove volte campione del mondo. Questa prima parte di campionato ha vissuto su questo duello all’ultima curva, all’ultimo salto, all’ultimo sorpasso, regalandoci spettacolo ed emozioni. Ma non è finita qui. Quando il nostro alfiere sembrava lanciato verso il suo decimo titolo iridato, il suo rivale sloveno ha cambiato marcia, inando una serie di sei vittorie consecutive, mettendo i primi granelli di sabbia nei suoi ingranaggi, fino agli errori pesanti di Saint-Jean ...

