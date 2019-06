La stella del poker russa folgorata da una scossa! Morta Liliya Novikova

(Di giovedì 13 giugno 2019) La giovane, laureata in ingegneria e con un passione per la matematica, era molto conosciuta per la sua abilità nel gioco. Èprobabilmenteda una scossa elettrica. ", non c’è più". Èla celebre giocatrice di, la 26enne. Ad annunciarlo sui social è stato il suo fan club. La giovane, laureata in ingegneria e con un passione per la matematica, era molto conosciuta per la sua abilità nel gioco e grazie al suo aspetto fisico veniva spesso definita la "più bella giocatrice di" di tutta la Russia.Secondo quanto riportato dalla Bbc, la ragazza è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Mosca. I genitori hanno dato l'allarme perché da diverse ore la figlia non rispondeva più al telefono.è stata trovata riversa a terra nel bagno di casa sua. A causare la morte potrebbe essere stata una scarica elettrica, forse generata da uno smartphone collegato nella stanza e malfunzionante.