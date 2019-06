Morgan attacca Asia Argento dalla D' Urso | ' È un' insegnante di tossicodipendenza'

Asia Argento chiude il suo profilo Ig - dopo aver attaccato Morgan prima del suo sfratto : In una recente intervista rilasciata al giornale "Libero Quotidiano", il cantante ed attuale giudice di The Voice Of Italy Marco Castoldi, in arte Morgan, ha rivelato che il prossimo 5 giugno avverrà ai suoi danni la procedura di esproprio sull'immobile di sua proprietà, a Monza. "La casa ha la mia anima", aveva dichiarato nel corso dell'intervista in questione il cantante, il quale era riuscito ad acquistare la sua casa lavorando da ...

