Monica Setta a TvBlog Io e De Santis da settimane discutiamo di striscia economica

Monica Setta - le "illazioni giornalistiche" sul ritorno in Rai - le modifiche su Facebook e la "competenza su temi economici" : Che Monica Setta sia in procinto di tornare in Rai è voce che circola da molte settimane (il suo nome è stato addirittura tirato in ballo anche per la direzione di Rai2 post Freccero). Nelle scorse ore TvBlog ha rivelato alcuni dettagli sul programma che riporterà sulla tv pubblica la giornalista pugliese: una trasmissione in onda dal lunedì al venerdì alle ore 10 che si occuperà di economia con un linguaggio leggero e che potrebbe titolarsi ...

Palinsesti autunnali - Rai 1 : in arrivo Lorella Cuccarini e Monica Setta : Lorella Cuccarini Nella giornata di ieri sono stati formalmente depositati e presentati al Cda di Viale Mazzini i Palinsesti autunnali della prossima stagione tv 2019/2020 della Rai. Tutto ruota attorno alla polemica sulla presunta ondata leghista che avrebbe colpito la ‘nuova’ Rai 1, con Teresa De Santis già nel mirino della critica da giorni per aver ammesso che “la Rai ha un editore che fa capo al governo”. La ...

Monica Setta da settembre nella mattina di Rai 1 (Anteprima TvBlog) : Lorella Cuccarini, Roberto Poletti e Monica Setta: sono questi i nuovi nomi proposti da Teresa De Santis al cda della Rai per la prossima stagione televisiva. Se la showgirl è in predicato per La Vita in Diretta con Milo Infante e l’ex giornalista di Mediaset per Unomattina, cosa farà Monica Setta? I retroscena di Blogo: Cuccarini-Infante la nuova coppia della Vita in diretta? Prove tecniche ...

Monica Setta - indiscrezione in Rai : lei direttore al posto di Carlo Freccero sul secondo canale? : La voce è di quelle clamorose e riguarda la Rai, per la precisione la Rai 2 di Carlo Freccero. Già, perché il suo mandato terminerà a novembre 2019: chi, dunque, dopo di lui? A sganciare la bomba ci pensa tvblog.it, rivelando come a Viale Mazzini e dintorni giri una voce piuttosto insistente. Una vo

Retroscena Blogo : Monica Setta e la voce sul futuro da direttore di Rai2 dopo Freccero : A fine novembre terminerà il mandato flash di Carlo Freccero alla direzione di Rai2. Chi arriverà dopo di lui? È evidentemente troppo presto per fornire una risposta precisa, anche considerando la particolare turbolenza che sta interessando la tv pubblica di recente (basti pensare alle incredibili difficoltà affrontate per la compilazione dei palinsesti estivi da parte di Rai1). In questo senso il futuro più in bilico che mai del governo non ...

Storie Italiane - Monica Setta vs Bruzzone : «Una persona seria non va a Ballando». La criminologa : «Cambia goccine» : Monica Setta vs Roberta Bruzzone Dalla cronaca nera si arriva a parlare di Ballando con le Stelle, a suon di offese e accuse reciproche. Nella puntata odierna di Storie Italiane, la giornalista Monica Setta e la criminologa Roberta Bruzzone hanno litigato, finendo per indispettire la conduttrice Eleonora Daniele. Durante un dibattito su Deborah Sciaquatori, la ragazza tornata in libertà dopo avere ucciso il padre (il reato è stato configurato ...

La prova del cuoco : anche Roberta Capua e Monica Setta nella giuria della trentasettesima settimana (Anteprima Blogo) : Domani alle undici e mezza parte la trentasettesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla ...

