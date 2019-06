Mondiale femminile | probabili formazioni Italia-Giamaica | spazio a Bonansea e Girelli

Mondiale femminile - la Francia continua a volare : Norvegia ko ed ottavi conquistati [FOTO] : 1/25 AFP/LaPresse ...

Inter - Nainggolan a tutto campo tra futuro e Mondiale femminile : “Io sono sereno”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky di Radja Nainggolan, presente alla nona edizione dei Giochi Senza Barriere, l’evento a scopo benefico all’insegna dell’integrazione e della promozione dello sport paralimpico, ideato dall’Associazione art4sport ONLUS (www.art4sport.org) fondata dalla campionessa sportiva Bebe Vio insieme alla famiglia, in corso di svolgimento allo Stadio dei ...

Mondiale femminile - i pronostici di William Hill su Italia-Giamaica e Australia-Brasile : Continua l’avventura azzurra ai Mondiali femminili di Francia. Le ragazze di Milena Bertolini cercheranno di fare il pieno di punti per mantenere una posizione alta nel girone. William Hill, in gioco dal 1934, è pronto a scendere in campo a fianco delle atlete con le sue quote da campioni. Il bookmaker, inoltre, accoglie i nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 5 euro più 200 euro di bonus cashback. Dopo il mirabolante inizio delle ...

Mondiale femminile - Nigeria-Corea del Sud 2-0 : primi tre punti per le Aquile dopo la sconfitta all’esordio contro la Norvegia : Mondiale femminile – Si è appena conclusa Nigeria-Corea del Sud, incontro valevole per la seconda giornata del gruppo A: vittoria delle Super Aquile per 2-0, che riscattano così la sconfitta all’esordio contro la Norvegia. Partono meglio le africane che al 10′ vanno vicine al gol con Oparanozie. Al 28′ il dominio nigeriano porta i suoi frutti: è Kim Do-Yeon ad infilare la sua porta. controllo al VAR per un possibile ...

Mondiale femminile - l’ex miss Italia Paola Bresciano : “Brave ragazze” : Le parole dell’ex miss Italia Paola Bresciano, vincitrice della fascia a 16 anni nel 1976 quando giocava nel Trapani come centravanti, sul Mondiale femminile: “E’ come se fossi stata in campo con loro, tanta è stata la tensione con cui ho seguito la partita. La squadra azzurra è molto preparata, è messa bene in campo da Milena Bartolini. Le ragazze sono state brave a recuperare il gol di svantaggio e a giocare sempre con ...

Mondiale femminile - Anna Falchi : “invidiosa dei fisici delle calciatrici” : Il Mondiale femminile sta regalando grande spettacolo, Anna Falchi, tifosa della Lazio, a Radio Cusano Campus, ha parlato della competizione: “Non amo molto vedere le donne che giocano a calcio perché sono poco femminili chiaramente però mi sto appassionando a questa nazionale femminile che sta regalando più emozioni di quella al maschile: all’inizio ero scettica ma ora non posso fare a meno di seguirle e riguardo le polemiche ...

Giamaica-Italia - streaming e tv : dove vedere il Mondiale femminile – VIDEO : dove vedere Giamaica – Italia streaming e tv, Mondiale femminile – VIDEO Giamaica Italia streaming| Giamaica – Italia si giocherà venerdì 14 giugno alle ore 18.00. Le azzurre, galvanizzate dalla grande vittoria con l’Australia per 2-1, si preparano ad affrontare la Giamaica, travolta per 3-0 dal Brasile. Sarà una sfida da non sottovalutare, ma con una vittoria saremmo matematicamente agli ottavi…CLICCA QUI PER ...

Sky Sport Mondiale femminile (diretta) 2a Giornata | Palinsesto e Telecronisti : Il Mondiale di calcio Femminile andrà in onda sul canale Sky Sport Mondiali al numero 202 del telecomando Sky e sul 473 del digitale terrestre (Pacchetto Sky Calcio), competizione che si aggiunge al campionato 2019/2020 di Serie A Femminile, oltre alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana. Sky garantirà una copertura totale della FIFA Women’s World CupTM, con...

Mondiale femminile - Usa esagerati : 13-0 alla Thailandia : Mondiale femminile – Stati Uniti di un altro pianeta. Debutto col botto per le campionesse in carica al Mondiale francese: 13-0 contro la Thailandia. Gli Usa partono a mille e già al 6′ trovano il gol con Alex Morgan ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Poco male, perché sei minuti dopo la stessa Morgan si rifà, mettendo di testa da due passi sullo splendido suggerimento di Kelley O’Hara sul secondo palo. Quella di ...

