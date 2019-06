Mom | brutte | sporche | cattive ma normali

davidemaggio

(Di giovedì 13 giugno 2019) Momma. Ecco come non avete mai visto le donne nella fiction italiana. Negli ultimi anni, Eleonora Andreatta, numero uno della Fiction Rai, ha vinto la sua scommessa facendosi portatrice di un nuovo tipo di racconto seriale che, però, non ha potuto fare a meno di emancipare la donna esaltandone le qualità. Pur faticando, il gentil sesso risulta vincente conciliando carriera e vita privata (le fiction di Vanessa Incontrada ne sono un’iconografia). Forse però il grande salto avanti sarà compiuto quando le protagoniste donne saranno “disfunzionali”. Quando Rai1 farà Mom. La sitcom americana, giunta alla sesta stagione, narra le vicende di una mamma e una figlia. La particolarità è che sono entrambe ex alcoliste e nella loro vita hanno superato problemi di droga e difficoltà di ogni genere. Donne imperfette, legate da un rapporto di odio e ...